Mineo, Casa Museo “Luigi Capuana” – Si è tenuto venerdì sera 6 settembre dalle ore 20:00, l’evento dedicato alla Giornata della lettura, organizzato dal Comune di Mineo in collaborazione con Parnaso Siculo. Una serata in cui sono stati letti i testi e le poesie tratte dalle opere di Giuseppe Bonaviri, per omaggiare lo scrittore nell’anno del Centenario della sua nascita. Un’atmosfera magica, dove la lettura espressiva – di coloro che hanno frequentato un corso durante il Parnaso Book Festival – si è unita alle note di strumenti come il flauto traverso, il trombone e la chitarra elettrica in un mix di suoni e colori che ha rievocato quel microcosmo, quel nido, di cui Bonaviri parlava nei suoi libri. I brani scelti sono stati estratti da capolavori come “Il vicolo blu”, “Il sarto della stradalunga”, “La divina foresta” e “O corpo sospiroso” e sono stati poi letti dagli “allievi” del corso di lettura espressiva al pubblico presente in sala. L’evento è durato circa un’ora e ha riempito una delle stanze di Casa Capuana che per l’occasione ha accolto gente di tutte le età.

A fine serata l’assessore alla Cultura, Alessandra Lira, ha dichiarato: “Volevo fare un ringraziamento a tutti i lettori che ci hanno accompagnato in questo percorso alla scoperta o riscoperta di Bonaviri. Il mio augurio è quello che questo evento possa diventare un appuntamento fisso, da ripetere anche il prossimo anno, dal momento che il 6 settembre si celebra il Read a Book Day e quindi questo giorno dedicato alla lettura”.

Gli eventi per ricordare lo scrittore Giuseppe Bonaviri a cento anni dalla sua nascita sono iniziati l’11 luglio – giorno della nascita del Maestro – e proseguiranno fino al 2025. Presto ulteriori informazioni.







Luogo: Casa Museo “Luigi Capuana”, Via Romano, 16, MINEO, CATANIA, SICILIA

