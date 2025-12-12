Si è tenuta ieri, presso l’Aula Magna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, la giornata di confronto e studio sul tema “Il cinghiale problema o risorsa? Prospettive sanitarie, gestionali ed economiche”.

L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per trasformare la complessa sfida della diffusione del cinghiale sul territorio siciliano in un’opportunità di gestione integrata e sostenibile, volta all’attivazione di una catena alimentare di utilizzo dei prodotti derivati.

Ad aprire i lavori, un autorevole parterre istituzionale, che ha evidenziato l’importanza strategica dell’iniziativa: il Direttore Generale dell’IZS Sicilia, Prof.ssa Francesca Di Gaudio; il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Andrea Balbo; il Presidente del CdA, la Dott.ssa Maria Barreca e la Dott.ssa Daniela Lo Monaco, Responsabile scientifico dell’evento.





“La collaborazione multidisciplinare che abbiamo generato oggi, coinvolgendo enti sanitari, di gestione faunistica e Forze dell’Ordine, è la chiave per trasformare questa, considerata un’emergenza, in una gestione strategica di filiera. L’IZS Sicilia è in prima linea nel fornire dati e supporto scientifico per azioni e decisioni informate e responsabili, a garanzia della salute pubblica e a valorizzazione del territorio, trasformando un problema in una risorsa” ha affermato il Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio.

Il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Andrea Balbo, ha posto l’accento sulla vigilanza: “Le implicazioni sulla sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, in particolare riguardo alla Peste Suina Africana (PSA) e alle zoonosi, richiedono la massima attenzione e la formazione continua. Questo evento ha rafforzato la rete di sorveglianza e controllo, dimostrando l’impegno concreto per la tutela della salute dei cittadini e degli allevamenti zootecnici regionali“.

Presidente del CdA, Dott.ssa Maria Barreca, ha ribadito il ruolo strategico dell’Istituto: “Il ruolo dell’IZS non è solo diagnostico, ma anche di supporto strategico alle Istituzioni. Questa giornata ha cementato il principio che solo attraverso la condivisione di conoscenze scientifiche tra tutti gli attori coinvolti è possibile raggiungere obiettivi di sanità e sostenibilità economica“.





La giornata ha visto la partecipazione di un panel di esperti di altissimo livello, provenienti da Istituzioni e Forze dell’Ordine, che hanno affrontato la sfida complessa e multidisciplinare del cinghiale.

Sanità pubblica veterinaria e rischio zoonosi: un focus essenziale è stato dedicato alle patologie trasmissibili, come la Peste Suina Africana, trichinelle, tubercolosi e brucellosi, con il contributo del Dott. Antonino Calagna (Asp Palermo Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O.C. Sanità Animale).

Impatti ambientali, gestionali ed economici: si è analizzato il percorso dalla gestione faunistica alla valorizzazione economica, includendo l’analisi dei metodi di contenimento. Sono intervenuti il Dott. Egidio Mallia (Tecnico Faunistico) e il Dott. Giovanni Misseri (Ispettore Superiore Forestale – Regione Siciliana).





Strategie di gestione e governance partecipata: ampio spazio è stato dato al confronto sulle normative, il quadro epidemiologico attuale e le esperienze virtuose di gestione, con la partecipazione di:

• Maresciallo Capo, Alessia Mellina (Calabria)

• Dott. Francesco La Russa (IZS Sicilia “A. Mirri”)

• Dott. Giuseppe Maurici e Geom. Alessandro Scelfo (Ente Parco delle Madonie)

• Dott. Giovanni Cassata (IZS Sicilia “A.Mirri)

• Dott. Antonio Vella (IZS Sicilia “A. Mirri”)

• Dott. Santino Barreca (ASP Palermo)

La giornata si è conclusa con una Tavola Rotonda, intitolata “Il cinghiale tra conflitto e risorsa: prospettive di gestione integrata”, moderata dal Responsabile scientifico, Dott.ssa Daniela Lo Monaco. Questo intenso scambio e riflessione tra medici veterinari, ricercatori degli IZS e rappresentanti dei Parchi è stato importante per individuare strategie condivise e sinergiche di gestione, cementando il principio dell’approccio One Health. Un confronto che ha visto anche l’intervento di Mario Montagna che ha raccontato la sua esperienza da ristoratore.

Luogo: Izs Sicilia, Via Gino Marinuzzi, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.