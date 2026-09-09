Tornano a Palermo, per l’ottavo anno consecutivo, le celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo, organizzate da Logos srl Comunicazione e Immagine. L’edizione 2026 si presenta con un format ancora più articolato: tre giornate di incontri, confronti ed esperienze ospitate in due diverse location del capoluogo siciliano e rivolte al mondo accademico, agli operatori del settore, alle istituzioni e al grande pubblico.

Si comincia venerdì 25 settembre presso l’Aula Magna “Vincenzo Li Donni”, Edificio 13, del Campus universitario di viale delle Scienze, con la “World Tourism Day Conference 2026”, organizzata in collaborazione con il Corso di laurea in Tourism Systems and Hospitality Management del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del rapporto di partnership avviato. In programma una tavola rotonda dedicata al tema “Artificial Intelligence and Technology in Tourism” e a seguire un focus sull’evoluzione dell’offerta formativa universitaria nel settore del turismo.





Sabato 26 settembre le attività si sposteranno al Marina Convention Center, con una giornata rivolta prevalentemente al trade. In programma un workshop dedicato ad agenti di viaggio, operatori turistici e rappresentanti della ricettività diffusa, affiancato da un forum articolato in diversi panel sul tema “Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo”.

Tra i momenti centrali della giornata anche la presentazione della piattaforma digitale “Etic – Eco Turismo in Comune”, alla presenza dei sindaci dei Comuni siciliani e di una significativa rappresentanza di ANCI Sicilia: un’occasione di confronto sul ruolo dei territori, delle amministrazioni locali e delle nuove tecnologie nella costruzione di modelli turistici più innovativi, sostenibili e competitivi.





Domenica 27 settembre, Giornata Mondiale del Turismo, il programma sarà invece dedicato prevalentemente al pubblico con la presentazione della cartolina postale dedicata alla Giornata Mondiale del Turismo, accompagnata dallo speciale annullo filatelico e del “Manifesto sulla Civiltà del Viaggio”, con il coinvolgimento di opinion leader del mondo della cultura, dell’informazione, dello spettacolo, dello sport e dei Club Service.

“Prende forma così un’edizione che amplia il raggio d’azione della manifestazione – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl comunicazione e immagine – e si rivolge a pubblici diversi, mantenendo al centro un obiettivo comune: promuovere e valorizzare il sistema turistico siciliano attraverso il dialogo tra imprese, istituzioni, università, operatori, territori, cittadini e visitatori.

Un modello partecipativo che punta a raccontare una Sicilia capace di investire sul turismo come leva di crescita, competitività e promozione internazionale, -conclude Piscopo – favorendo al tempo stesso l’allungamento delle stagionalità e una più equilibrata distribuzione dei flussi turistici nel corso dell’anno.

Luogo: Palermo

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