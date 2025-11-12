Si è conclusa la fase di votazione del Challenge Fotografico Instagram “LIFE IS CULTURE”, promosso dall’Associazione L’AltraSciacca, dalla community Igers Agrigento e dagli amici e familiari di Fabrizio Piro, a cui è dedicato il Progetto LIFE.

L’edizione di quest’anno ha avuto come tema “La Cultura”, interpretata dai partecipanti attraverso immagini cariche di significato e sensibilità.

A conquistare il primo posto è stata Giovanna Castelli, di Ribera, con uno scatto dedicato alla mostra fotografica di Letizia Battaglia, che ha saputo rappresentare al meglio lo spirito e il messaggio del challenge.

A valutare le fotografie in gara è stata una giuria composta da:

• Antonella Russo, moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del Progetto LIFE;

• Riccardo Catagnano, creative director e amico di Fabrizio;

• Antonella Giovinco, fondatrice e Local Manager di Igers Agrigento.

Ecco la motivazione della giuria: “Lo scatto vincitore è una provocazione, un invito che l’autrice fa a metterci in relazione con l’arte che è espressione di ogni cultura.

Disobbedendo alle cornici, possiamo portare -o riportare- in vita la cultura, facendola vivere tra la gente e liberandola da ogni confine.”

La vincitrice riceverà un premio in ceramica realizzato e offerto dall’artista Michele Bono, come riconoscimento per la capacità di cogliere pienamente il significato del tema proposto.

Come da tradizione, l’annuncio del vincitore è stato fatto il 12 novembre, giorno del compleanno di Fabrizio Piro, il cui ricordo rimane vivo nei nostri cuori.

Tutto lo staff desidera esprimere le più vive congratulazioni a Giovanna Castelli e dà appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del Challenge.

