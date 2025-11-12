CATANIA, 12 novembre 2025 – Dopo il felice debutto con la spiritualità della musica indiana di Renata Frana e Riccardo Gerbino, il cartellone di Classica & Dintorni 2025 diretto da Ketty Teriaca prosegue con Safe Piano duo, il concerto a quattro mani di dei pianisti Salvatore Vaccarella e Federica Cassisi. L’appuntamento è per sabato 15 novembre, ore 20, nella Chiesa Santa Maria di Gesù (XV-XVII secolo) dove l’associazione Darshan, che organizza da ventidue anni la rassegna, ha trasferito i concerti dell’edizione 2025 per condividere con il pubblico il progetto di social housing dei frati minori dell’Ordine francescano a sostegno di studenti meritevoli e padri separati. Una location ricca di capolavori d’arte con opere di Antonello Gagini, Fra’ Umile da Petralia e la copia “contemporanea” del Polittico di Antonello de Saliba realizzata nel 2023 dall’artista Mikhail Albano.

Coppia nella musica e nella vita Federica Cassisi e Salvatore Vaccarella da molti anni si esibiscono in duo pianistico riscuotendo sempre notevoli consensi di critica e di pubblico con un repertorio che spazia dal classicismo alla musica contemporanea. Per Classica & Dintorni in scaletta saranno Gabriel Faurè, Ravel e Casella fino al compositore contemporaneo (e siciliano come loro) Joe Schittino che al duo, ha dedicato una suite a quattro mani: “Les Poupées, 2023”, edita da Friedrich Hofmeister Musikverlag di Lipsia. Safe Piano Duo si è esibito alla Edinburgh Society of Musicians di Edimburgo in Scozia, ed è reduce da concerti a Roma, Monaco di Baviera e in vari festival in tutta Italia.

I prossimi concerti saranno sabato 22/11 con il violoncellista Enrico Sorbello – talento di fama internazionale, di origine acese – viaggio fra ciaccone, passacaglie, bergamasche, tarantelle e barricate di autori vissuti fra il 1600 e il 1700. In chiusura, martedì 2 dicembre (inizialmente era stato fissato per sabato 29) saranno di scena contrabbasso e pianoforte con Carmelo La Manna e Ketty Teriaca e un programma che spazierà dal compositore inglese Henry Eccles, all’austriaco Schubert fino all’italiano Giovanni Bottesini – definito “il Paganini del contrabbasso” per il suo geniale talento – del quale sarà eseguita l’Elegia in Re maggiore, una fantasia sulle note della “Beatrice di Tenda” di Vincenzo Bellini.

L’edizione 2025 di Classica & Dintorni è organizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con la parrocchia Santa Maria del Gesù, con Area Sud e Italia Festival.





Nel VIDEO il concerto inaugurale dell’8 novembre con Renata Frana e Riccardo Gerbino e un contributo di Ketty Teriaca, direttrice artistica di Classica & Dintorni

Luogo: Chiesa Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, CATANIA, CATANIA, SICILIA

