“Dare dignità a un vasto territorio che va dall’area di Gela fino a quella di Catania, passando per tutta la zona calatina”. Sono le parole del segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, che ha sintetizzato la posizione del sindacato sull’arteria Catania-Gela, intervenendo a Mineo all’incontro pubblico organizzato dal Comune su iniziativa del sindaco Giuseppe Mistretta.

Giuffrida ha ribadito la necessità di ripensare radicalmente il progetto della strada, chiedendo un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente, come previsto dagli accordi istituzionali già sottoscritti tra Anas, Ministero e Regione e approvati nel 2012 dal piano territoriale provinciale.





Ecco perché ha espresso contrarietà al tentativo di declassare la nuova arteria da strada facendole perdere il diritto a standard autostradali. “Rafforzare la rete delle infrastrutture strategiche significa anche sostenere le imprese e nuove opportunità ai nostri giovani”, ha detto Giuffrida.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, sindaci, sindacati e cittadini. Per l’Ugl erano presenti anche il segretario della Utl Caltanissetta-Gela, Andrea Alario, che ha rilanciato la proposta di un documento unitario da presentare ai tavoli regionali e nazionali, chiedendo l’utilizzo delle royalties estrattive per finanziare il rafforzamento delle infrastrutture viarie.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.