“Nella giornata di ieri è stato approvato e reso pubblico l’elenco dei Comuni beneficiari di contributi regionali sui rifiuti. Al Comune di Vittoria è stato assegnato l’importo di euro 249.248,91 risultando il secondo comune della provincia dopo il Comune di Ragusa, ad avere il più importante contributo. L’attività svolta dall’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, nella persona dell’assessore Francesco Colianni, dimostra la grande attenzione verso la nostra città e verso tutti i comuni della Provincia di Ragusa e dell’intera isola. Pertanto, appare doveroso e necessario, un ringraziamento pubblico per il grande lavoro svolto e per la costante attenzione verso la città di Vittoria.





Questa è la prova che quando si lavora in sinergia, con costanza e determinazione, i risultati arrivano nell’interesse esclusivo delle comunità. L’importante risultato, voglio sottolineare, si aggiunge alla risoluzione del problema idrico in città, allorquando a Palermo, a luglio scorso, si raggiunse l’intesa con SiciliaAcque per il vettoriamento del prezioso liquido a seguito della individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, del nuovo pozzo di C.da Molinello. In quella occasione fu determinante l’intervento dell’assessore che sancì l’accordo tra l’ente e la predetta società. L’assessore Colianni rimane per la città di Vittoria, un punto di riferimento importante”.

Lo dichiara Giulia Artini, esperto del sindaco pr il supporto nei rapporti con la regione e altri enti istituzionali, nonché nell’attività sindacale relativa alle infrastrutture ambientali ed energetiche.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.