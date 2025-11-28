Risate assicurate, al Cineteatro Colosseum di Palermo con una colonna della comicità siciliana.

Arriva Mary Cipolla con il suo spettacolo di cabaret “Preferisco riderci”. Appuntamento sabato 29 novembre, alle 21, e domenica 30 novembre, alle 17:45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia). Uno spettacolo inedito e particolare: tanti sketch con i suoi personaggi più noti che, accompagnati dalla sua chitarra, ci regaleranno un’ora e mezza di comicità esilarante, come solo lei è capace di fare.

Il Biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.