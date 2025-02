La riforma della giustizia serve al Paese e ai cittadini. Bene il dialogo del governo con Anm ma solo se si abbandonano posizioni pregiudiziali e precostituite. Noto una certa spinta sindacale da parte del presidente di Anm Cesare Parodi che, da una parte propone il dialogo e dall’altra cerca adesioni allo sciopero indetto per il prossimo 27 febbraio. Non può stupire, in questo contesto e se questi sono gli atteggiamenti, se la fiducia degli italiani nei confronti della magistratura cala progressivamente. Pensare all’amministrazione della giustizia come ad un potere giudiziario autoreferenziale non fa bene alla democrazia e, soprattutto, non fa bene alla giustizia’. Cosi Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati nel corso del programma tv ‘Specchio dei Tempi’ su RaiNews24 condotto da Roberto Vicaretti.

