Impegni internazionali nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Lucio Da Zanche e Natale Mannino, insieme ai rispettivi navigatori Paolo Lizzi e Giacomo Giannone, saranno al via del Rally Internazionale delle Alpi Orientali. “Mattonen” con Giulia Taglienti e Luca Santoro, in coppia con Davide Bragaglia, saranno invece impegnati al 30° Rally Adriatico, valido per il Campionato italiano terra e il piccolo Daniele Schillaci sarà invece al Kartdromo Val Vibrata per una nuova esperienza nel Campionato italiano karting.

Un nuovo fine settimana ricchissimo di partecipazioni a gare prestigiose per gli alfieri della scuderia RO racing che saranno al via di rally, slalom e manifestazioni in pista.

Al rally della Alpi Orientali Historic, a Cividale del Friuli in provincia di Udine, valido per il Campionato italiano rally auto storiche, Lucio Da Zanche e Paolo Lizzi, a bordo della loro Porsche 911 RS del Secondo Raggruppamento, seguita dalla Pentacar, proveranno a tornare sul gradino più alto del podio, dopo l’ottima piazza d’onore dello scorso Rally della Lana, ultimo appuntamento di campionato. In Friuli, Natale Mannino e Giacomo Giannone, a bordo della loro Porsche 911 Sc, seguita da Guagliardo, vorranno ribadire la loro supremazia nel Terzo Raggruppamento, facendo l’occhiolino anche alla classifica generale della massima serie rallystica nazionale per auto storiche, dove attualmente occupano la seconda posizione.

Nelle Marche al 30° Rally dell’Adriatico, valido per il Campionato italiano rally terra, “Mattonen” e Giulia Taglienti, a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo X, sono pronti a confermare la loro leadership nella classe N4, insieme a loro stessa cosa vorranno fare, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX, ma in classe R4, Luca Santoro e Davide Bragaglia. Sempre ad Urbino, in classe N3 con una Renault Clio Rs, vorranno ben figurare William Cerroni e Francesco Cicciarelli.

In Abruzzo al Kartdromo Val Vibrata, in provincia di Teramo, il piccolo Daniele Schillaci con il suo kart del team Lenzo Kart sarà al via di un nuovo entusiasmante round del Campionato italiano di specialità.

In Sicilia, in provincia di Messina, allo Slalom Città di Librizzi saranno al via: Alfredo Giamboi, vero mattatore del Gruppo Speciale, con la sua Fiat X1/9, in classe S7, con una Renault R5 Gt, Salvatore Di Carlo e in classe S3, con una Fiat 127, Carmelo Pirri.

