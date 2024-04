Grazie ad una sinergia tra LNI sezione di Riposto e I.I.S “Leonardo”, gli studenti hanno potuto assistere ad una lezione di “Nozioni fondamentali per navigare a vela”. L’incontro, ospitato, nell’aula magna dell’ istituto giarrese, è stato tenuto dagli istruttori velisti, Ignazio Conticello e Flavio Brescia di LNI sezione di Riposto.

“Imparare ad andare a vela è un’esperienza che, a prescindere dal tipo di imbarcazione – ha commentato la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna- permette di riconciliarsi con la natura e conoscere l’infinito mondo del mare, consente di navigare luoghi bellissimi, ammirare scorci e colori difficili da vedere dalla terra ferma e permette di assaporare profumi unici ed un grande senso di libertà. Vivere la barca, come un grande laboratorio scientifico galleggiante, è la nostra idea sposata da LNI e che a breve sarà realizzata. Oggi ai nostri studenti, grazie a LNI, è stata data una grande opportunità, quella di avere delle nozioni fondamentali per andare in barca a vela, conoscerne il mondo, le tecniche e le buone norme che consentiranno di navigare in mare aperto, in sicurezza e nel modo più rilassante possibile”.

Gli istruttori hanno spiegato tutte le componenti di una barca a vela, hanno fornito l’abc della navigazione a vela, dal linguaggio tecnico pittoresco alle regole. I fondamentali concetti della vela trattati sono stati: le manovre basilari, sopravento e sottovento,i termini cazzare, orzare, lascare , mura, andature ,bordeggio, virata, abbattuta, precedenze a vela e la rosa dei venti. Una volta memorizzate le parti di una barca i ragazzi hanno interagito con gli istruttori ed hanno imparato l’arte marinaresca, realizzando i nodi marinari.

“E’ stata una lezione davvero interessante e molto partecipata -ha commentato l’ istruttore Ignazio Conticello- i ragazzi hanno dimostrato vivo interesse, grande partecipazione e molta preparazione sugli argomenti trattati”.

“A maggio, alla fine del progetto, – ha aggiunto Flavio Brescia, istruttore LNI- è prevista per gli studenti, un’uscita sulle nostre imbarcazioni, per vivere l’esperienza del veleggiare insieme su autentiche barche a vela”.

Luogo: liceo leonardo , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

