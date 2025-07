Seconda conferma in casa Golfo Basket Woman in vista del ritorno in Serie A2 femminile. Dopo la capitana Anna Caliendo, anche Elena Vella farà parte del roster di Alcamo per la stagione 2025/26.

Guardia classe 2000, nata a Erice e cresciuta a Trapani, Vella è stata tra le protagoniste della promozione ottenuta nella scorsa stagione di Serie B. In 20 presenze ha realizzato 288 punti, contribuendo in modo decisivo al cammino positivo della squadra fino alla salvezza.





Cresciuta nelle giovanili della Virtus Trapani, ha esordito in A1 con Battipaglia e ha successivamente disputato diverse stagioni in A2 con Udine, Vicenza e Bolzano.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante e ora vogliamo affrontare la Serie A2 con la giusta mentalità – ha dichiarato Vella – Restare ad Alcamo è stata una scelta naturale, perchè qui c’è un gruppo compatto e un progetto tecnico chiaro. Sono pronta a dare il massimo”.

