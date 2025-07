Renny Zapato si è sposato. Il re del rock siciliano è convolato a nozze con la sua Deborah, imprenditrice discografica, con la quale condivide la passione per il rock e le Harley.

Una cerimonia intima e speciale alla presenza degli amici più cari celebrata all’interno di una sala del castello di Acicastello attigua alla terrazza. Un matrimonio elegante e allo stesso tempo originale come il vestito della sposa, che ha voluto omaggiare Renny con delle particolari note musicali ricamate nella lunga coda dell’abito.





Protagonista assoluto, durante la celebrazione del rito civile e del banchetto di nozze, l’amore tra i due sposi visibile tra gli sguardi pieni di sentimento ed emozione come durante il toccante momento dedicato alla pronuncia dei voti nuziali.

“Abbiamo scelto di dire sì in un modo che ci rispecchiasse il più possibile, al fianco di chi c’è sempre stato vicino” hanno dichiarato gli sposi che hanno trovato il loro porto sicuro ognuno nelle braccia dell’altro costruendo giorno per giorno il loro amore.





Un’unione che ha emozionato anche l’amico di sempre Claudio Gregori (ndr Greg del duo Lillo e Greg) che durante i festeggiamenti al suon di rock’n’roll augurando tanta felicità a Renny e Deborah ha dichiarato:” Conosco Renato da tanti anni e non l’ho mai visto così innamorato e posso affermare che questo è il suo primo vero matrimonio”. Emozionante la canzone “Save a prayer” dei Duran Duran cantato dalla coppia.

Presenti tanti amici storici di Zapato come Mel Quartarone, storico batterista rockabilly degli esordi di Zapato con i Rhino Rockers che hanno festeggiato al meglio l’amore di Renny e Debby come Francois Turrisi, storico amico e compagno d’avventura di Zapato, il quale ha dedicato agli sposi alcuni brani che ha visto la coppia scatenarsi in pista sulle notte di Blues suede shoes di Elvis per una speciale festa all’insegna dell’amore e del buonumore.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.