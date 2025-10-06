“Apprendo con soddisfazione che la Giunta Regionale ha approvato la programmazione 2021/2027 – dichiara il consigliere della seconda circoscrizione, Giuseppe Piazzese – includendo tra gli interventi strategici del Comune di Palermo la realizzazione dei Poli Didattici “Nord” e “Sud”.

In particolare, il Polo Sud sorgerà in Via Galletti, al confine con Villabate, e comprenderà scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, palestra e mensa, per un investimento complessivo – insieme al Polo Nord – di circa 47 milioni di euro.





Si tratta di un risultato importante per la Seconda Circoscrizione, che vede finalmente riconosciuto il diritto del proprio territorio a infrastrutture educative moderne e sostenibili. Come rappresentante istituzionale, assicurerò il massimo impegno affinché il progetto non resti sulla carta ma venga portato avanti con trasparenza, rapidità e rispetto delle esigenze dei residenti. L’istruzione è presidio di coesione e legalità: la Circoscrizione è pronta a fare la sua parte.”

