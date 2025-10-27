Verrà inaugurato alle ore 10 di venerdì 31 “Mobility Expo”, il salone-boutique che in Piazza Verdi a Palermo, sino a domenica 2 metterà in mostra alcune delle principali novità del mercato automobilistico. Al “taglio del nastro” vi saranno l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti e altre autorità politiche e civili e addetti ai lavori della mobilità, i quali dopo la cerimonia prenderanno parte alla tavola rotonda dal titolo “Mobilità, infrastrutture e innovazione nei trasporti” al quale interverrà, fra gli altri, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Alessandro Aricò. Nello spazio antistante il Teatro Massimo, lato via Cavour, saranno esposte i più recenti modelli di Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Kia, Lancia, Jeep, Omoda/Jaecoo, Opel, Peugeot per un totale di 20 automobili in passarella.





Mobility Expo, organizzato dalla rivista Sicilia Motori con il Patrocinio del Comune di Palermo e ANAV Sicilia (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) ed il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee resterà aperto notte e giorno. Il personale delle Concessionarie partecipanti (Astercar, Nuova Sicilauto, R.Star, Stellantis & You Palermo) oltre ad illustrare ai visitatori le caratteristiche delle nuove proposte, offriranno l’opportunità di test drive presso le proprie sedi riservando interessanti offerte per chi aderirà alle iniziative promozionali attivate proprio per i visitatori del Mobility Expo.

Un motivo in più, per chi sta pensando di sostituire la propria automobile, per recarsi in Piazza Verdi avendo l’opportunità di confrontare da vicino più modelli fra quelli di proprio interesse. Dalle utilitarie ai più capienti sport utility, con diverse soluzioni di alimentazione. L’agenzia di stampa Italpress ed il gruppo Giornale di Sicilia con quotidiano, televisione e radio sono media partner della manifestazione

