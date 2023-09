Dal 6 all’11 novembre si svolgerà ad Alba (CN), presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero (Strada di mezzo 44), la “Healthy Aging Week 2023” organizzata dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino, il Karolinska Institutet di Stoccolma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Lunedì 6 novembre, la lettura inaugurale presieduta da Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina, sarà a cura di Marco Inzitari, Director of Integrated Care and Research, Parc Sanitari Peri Virgili di Barcellona. La sessione iniziale è dedicata ai “Nuovi modelli di assistenza sanitaria territoriale”. Sul tema “La gestione dell’anziano fragile”, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità e Risk Management (Città della salute e della scienza di Torino) presenterà il documento dell’Accademia di Medicina.

Il 7 novembre il workshop, “Effects of Anti-Aging Redox Medicine on Health and Lifespan”, a cura di Giuseppe Poli, Professore Emerito di Patologia Generale all’Università di Torino, è organizzato da Oxygen Club of California in collaborazione con la Fondazione Ferrero e Soremartec; l’8 novembre il workshop “Near, New Possibilities for the Aging Research in Europe” è organizzato dal Karolinska Institutet di Stoccolma.

Il 9 e il 10 novembre si svolgerà il convegno scientifico internazionale sui temi “Alimentazione e longevità – il diabete nell’anziano” (una sessione è moderata da Teresa Cammarota, Vicepresidente dell’Accademia di Medicina e da Paolo Cavallo Perin, anche lui socio dell’Accademia) e “L’anziano chirurgico – la transizione demografica” (sessioni moderate fra altri esperti da Alessandro Comandone, Direttore SC Oncologia Medica Asl Città di Torino, Giancarlo Isaia e Patrizia D’Amelio, Médecine Cheffe Service de Gériatrie, Losanna (Svizzera).

La Healthy Aging Week si concluderà l’11 novembre sul tema “Il mio esperimento di longevità. Sguardi sul futuro biologico, esistenziale e spirituale” con gli interventi di Ettore Bologna, Responsabile Attività mediche e socioassistenziali della Fondazione Ferrero, di Marcel Rufo, membro del Comitato scientifico della Fondazione e una tavola rotonda moderata da Piero Bianucci con la partecipazione di Antonella Viola, Professoressa Ordinaria del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, del Teologo e Filosofo Vito Mancuso e di Ezio Giacobini, Professore Emerito dell’Università di Ginevra.

Le giornate del 6 e 9/10 novembre sono accreditate per le professioni sanitarie con 4,5 crediti ECM per il giorno 6 novembre e 7,5 per il 9 e il 10 novembre. L’iscrizione on line sul sito www.fondazioneferrero.it avviene dal 15 settembre al 15 ottobre e sul medesimo sito tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming.

Il programma completo è consultabile al link https://corsi.fondazioneferrero.it/healthy-ageing-week-2023/#/

Luogo: Auditorium, Strada di mezzo , 44, ALBA, CUNEO, PIEMONTE

Data Inizio: 06/11/2023

Data Fine: 11/11/2023

Ora: 14:00

Artista: Fondazione Ferrero

Prezzo: 0.00

