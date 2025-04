Nell’ambito del progetto aziendale dell’Asp di Messina sull’ “Umanizzazione degli Spazi di Cura”, si è svolta, nei locali dell’Hospice dell’Azienda sanitaria provinciale, che sono ospitati all’ospedale Papardo, la cerimonia di consegna dei pannelli artistici donati dal Lions Club Messina Ionio e da privati (familiari e operatori della struttura), destinati a creare un percorso psico-sensoriale in grado di influenzare il benessere degli ospiti. Questa iniziativa costituisce la prima fase: “Arrediamo d’Arte l’Hospice”, di un progetto più ampio, curato dal dirigente Psicologo dott.ssa Angelida Ullo, il quale prevede l’utilizzo dei visori ottici e della realtà virtuale al servizio dell’U.O.S. Hospice, i cui referenti medici sono la dott.ssa Santina Paratore e il dott. Alessandro Grippa. Il reparto Hospice è un’unità dedicata alla cura di pazienti affetti da malattie terminali, che riceveranno assistenza per gestire il dolore e i sintomi in una fase avanzata della vita.

L’Hospice si concentra anche sul miglioramento della qualità della vita, offrendo supporto non solo ai pazienti, ma anche ai loro familiari, affrontando aspetti emotivi, psicologici e spirituali. Il Progetto di Umanizzazione degli Spazi di Cura, coordinato dal dirigente medico dott. Giuseppe Ruggeri e promosso dalle U.U.O.OC.C.





Assistenza Sanitaria Paziente Fragili e Servizio di Psicologia, dirette da Natale Molonia e Nina Santisi, trae dalla multidimensionalità del concetto di salute, vista come condizione non scindibile dall’habitat socio-ambientale e relazionale di assistenza, affermando il principio indiscusso della centralità del paziente nel processo di cura. Questo approccio è in linea con gli obiettivi di valorizzazione della Direzione Strategica Asp, che mira a garantire la “qualità e l’umanizzazione delle cure nell’ambito del sistema sanitario locale”. Presenti per i Lions erano presenti Mariangela Giammella presidente Lions Club Messina Ionio, Francesco Freni Terranova past president Lions Club Messina Ionio, Maria Francesca Scilio presidente della terza circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, e uno degli artisti Simone Caliò. La Direzione Strategica si impegna, infatti, a promuovere “iniziative che integrino arte e salute, riconoscendo il valore terapeutico dell’ambiente e dell’estetica nel processo di guarigione”.





La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi sottolinea: “Questa iniziativa dimostra l’impegno continuo verso l’umanizzazione dei servizi sanitari. Attraverso l’arte, intendiamo non solo abbellire i nostri spazi, ma anche migliorare l’esperienza dei pazienti, favorendo un ambiente che stimoli il loro benessere psico-emotivo. È fondamentale investire in progetti che mettono al centro la persona, non solo il suo stato di salute. Crediamo fermamente che un ambiente arricchito da elementi artistici possa avere un impatto significativo sulla mentalità e sul recupero dei pazienti. Nostro obiettivo è renderli protagonisti del proprio percorso di cura, stimolando la loro creatività e permettendo loro di vivere esperienze che vadano oltre la malattia”.





“Le collaborazioni – aggiungono- con associazioni come il Lions Club Messina Ionio non solo amplificano le nostre risorse, ma forgiano un forte legame con la comunità, fondamentale nella nostra missione di fornire servizi sanitari di alta qualità. In tal modo, possiamo costruire una rete solida che supporti non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie e il personale sanitario”. Il contributo del Lions Club Messina Ionio si è concretizzato con l’allestimento, il 16 dicembre scorso, dell’evento-spettacolo solidale “La Dea Cura tra mito e realtà”, svoltosi nell’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”, che ha registrato la partecipazione di numerosi esponenti del mondo artistico cittadino.





Parte del ricavato dell’evento è stato, infatti, devoluto in beneficenza per l’acquisto di alcuni dei pannelli artistici che arredano le stanze dei pazienti e degli operatori sanitari secondo un itinerario appositamente concepito ai fini del benessere psicologico dei suoi fruitori. Il Progetto di Umanizzazione degli Spazi di Cura è stato inaugurato nel novembre 2023 con la consegna alla città del “Nuovo Spazio Margherita”, ossia la completa riqualificazione del perimetro antistante l’ingresso degli uffici e ambulatori dell’Asp Messina, siti nei locali dell’ex-P.O. “R. Margherita”, anche questa realizzata in sinergia con il Lions Club Messina Ionio.

