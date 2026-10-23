Nella giornata di ieri, presso Palazzo Galletti, l’Associazione I Diritti dei Più Fragili APS ha incontrato il Vice Sindaco del Comune di Palermo, Brigida Alaimo, per affrontare il tema della disabilità e portare all’attenzione istituzionale le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sull’importanza dell’ascolto, della collaborazione e della necessità di rafforzare l’attenzione verso le persone più fragili, affinché i loro diritti e i loro bisogni quotidiani possano trovare risposte concrete attraverso servizi adeguati, inclusione e sostegno alle famiglie.





Oggi più che mai bisogna fare rete per i più fragili, costruendo una collaborazione concreta tra istituzioni, associazioni, famiglie e servizi territoriali. Solo attraverso il dialogo e il lavoro condiviso è possibile affrontare le criticità, individuare soluzioni e promuovere interventi capaci di migliorare realmente la qualità della vita delle persone con disabilità.





L’Associazione I Diritti dei Più Fragili APS continuerà a impegnarsi affinché la disabilità sia sempre al centro dell’attenzione istituzionale e sociale, promuovendo una cultura fondata sui diritti, sulla dignità della persona e sulla partecipazione attiva delle famiglie. Fare rete non è soltanto un’intenzione, ma una responsabilità condivisa, perché una città davvero inclusiva si costruisce insieme, mettendo al centro le persone e garantendo attenzione concreta a chi ha più bisogno. Associazione I Diritti dei Più Fragili APS.

Luogo: Palermo , Palermo , 118

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