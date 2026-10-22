Si accendono le luci della seconda stagione di Teatro Amore Mio Produzioni di Orazio Marletta, che venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alle ore 20.30, sul palco dell’elegante e rinnovato teatro Maria Ausiliatrice, all’interno dello storico Istituto salesiano di via Caronda a Catania, inaugurerà la stagione con il testo di nuova drammaturgia “I fantasmi romantici di Villa Daniele” scritto e diretto dall’attore e regista Orazio Marletta.

“La pièce- dichiara Orazio Marletta premiato a Taormina alla terza edizione del premio Wilhem Von Gloeden promosso dall’Associazione Jacques Fersen come talento emergente- è ispirata alla leggenda popolare che ruota attorno a villa Daniele di Mascalucia , che si dice sia infestata dai fantasmi dove passione, amore, amicizia, ricordi e macabri retroscena coinvolgeranno i giovani ed intraprendenti visitatori”.





Storia, tradizioni popolari, introspezione psicologica sono le basi del plot narrativo ideato da Marletta che attraverso il linguaggio dell’arte si pone l’obiettivo di analizzare tematiche sociali importanti come il femminicidio frutto del patriarcato e del maschilismo.

“Sulla scena ci saranno 9 giovani youtuber con l’hobby di visitare case abbandonate ed infestate – continua Marletta coadiuvato dal supporto tecnico di Asia Santoni alle luci- che si troveranno alle prese con i fantasmi di villa Daniele i quali rivivranno in loop i loro drammi confrontandosi con i giovani visitatori”.

Gli attori Armando Garufi, Antonella Massimino, Enrico Brancato, Liliana Musumeci, Daniele Girone, Davide Bonanno, Costanza Marino, Giovanni Pistone, Antonio Cutuli, Roberta Micalizzi, Elisa Torrisi, Irene Oliveri, Dario Lombardo, Mattia Gatto, Stefano Martin, Orazio Marletta e con la collaborazione straordinaria di Delia Astorino, Claudio Palazzolo, Paola Bonaccorso e Simone Felicetti sono i protagonisti di una messa in scena di teatro contemporaneo dal carattere cinematografico che descrive l’anima poetica di Marletta invitando il pubblico alla riflessione su quali siano le priorità della vita a volte tralasciate per l’effimero.

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