Il Comune di Monreale ottiene un importante risultato nel campo delle politiche sociali e del sostegno alla comunità: la proposta progettuale presentata dall’Amministrazione comunale per l’istituzione del nuovo “Centro per la famiglia” è stata ufficialmente ammessa a finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. L’importo assegnato corrisponde al massimo concedibile, pari a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche della Famiglia.



L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessore ai Servizi Sociali Fabrizio Lo Verso e approvata dalla Giunta guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, darà vita a un vero e proprio polo di riferimento per la comunità.

La struttura sorgerà nei locali del bene confiscato di Via MP 13 e sarà concepita come uno spazio aperto, inclusivo e facilmente accessibile, dove trovare ascolto, orientamento e supporto specialistico.





Il progetto prevede una risposta ad ampio raggio ai bisogni concreti della cittadinanza. Sarà istituito uno Sportello informativo e di segretariato sociale: per accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi del territorio e alle varie forme di agevolazione o sussidio economico. È prevista una campagna di Prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze: con percorsi mirati sui rischi legati all’uso di sostanze psicotrope e alla tutela dei minori nel mondo digitale. Ed ancora Servizi per la genitorialità: dal counseling per genitori e adolescenti alla mediazione familiare nei casi di separazione. Assistente Materna: un’innovativa figura di supporto relazionale e pratico che affiancherà le neo-madri direttamente a domicilio durante i primi mille giorni di vita del bambino.Spazio Neutro: un’area protetta riservata agli incontri tra minori e genitori. Progetto “Nonni sociali”: un’iniziativa per valorizzare il ruolo degli anziani nel tutoraggio e nelle attività educative dei più piccoli, creando un ponte prezioso tra generazioni.

L’intero piano delle attività sarà integralmente coperto dal finanziamento ottenuto, garantendo così l’avvio e la gestione del servizio senza alcun impatto o costo aggiuntivo per il bilancio comunale.





«L’ottenimento di questo finanziamento -dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono- testimonia la bontà della programmazione della nostra Amministrazione e la capacità di attrarre risorse regionali a beneficio del territorio. Il nuovo Centro per la Famiglia rappresenterà un punto cardinale per le politiche sociali cittadine, offrendo spazi adeguati, servizi multidisciplinari e un sostegno reale a quanti vivono situazioni di fragilità o necessitano di un orientamento qualificato.»

“Accolgo con grande soddisfazione questo importante risultato -aggiunge Marco Intravaia, Deputato Regionale e Presidente del Consiglio Comunale- per Monreale. La sinergia tra le istituzioni regionali e il governo cittadino continua a dare frutti concreti per la nostra comunità. Destinare risorse al benessere della famiglia e alla tutela dei minori significa investire in modo lungimirante sul futuro del nostro tessuto sociale, rafforzando la rete dei servizi di prossimità sul territorio.»: «L’ammissioni a finanziamento di questa proposta – conclude Fabrizio Lo Verso, Assessore ai Servizi Sociali – rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra rete sociale. Per la prima volta la nostra città avrà un Centro dedicato alle famiglie che consentirà di offrire una risposta reale all’isolamento delle persone, accompagnare i genitori nelle sfide educative quotidiane e proteggere i nostri ragazzi.»

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