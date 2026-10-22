La Sicilia è una delle mete turistiche italiane più ambite in assoluto, grazie alla magia delle sue coste dalle acque cristalline e dagli splendidi borghi collinari, oltre che delle città d’arte e dell’aspetto enogastronomico. I visitatori scelgono la Sicilia come destinazione delle proprie vacanze anche per via del clima favorevole, che consente di trascorrere intere giornate all’aria aperta a partire dagli inizi della primavera per arrivare alla fine dell’autunno. Chi possiede una casa vacanze nella fantastica isola italiana non può sottovalutare l’importanza di curare gli spazi esterni a disposizione, a prescindere che si tratti del giardino di una villetta o di un ampio terrazzo. Ecco qualche consiglio su come massimizzare la resa di una struttura ricettiva valorizzando l’outdoor.

Raccontare l’identità del territorio

Per conquistare i viaggiatori, lo spazio esterno deve rappresentare alla perfezione la zona. Ad esempio, ricorrere a materiali tradizionali come la terracotta, la ceramica artigianale o la pietra lavica, specie nella provincia di Catania, regala all’area all’aperto un carattere autentico. Per quanto riguarda la vegetazione, tra gli elementi più raccomandati si distinguono gli ulivi in vaso, le piante aromatiche come il rosmarino e le piante di agrumi, veri e propri marchi di fabbrica della Sicilia, che hanno il doppio vantaggio di decorare e profumare l’ambiente con le loro inconfondibili fragranze naturali.

Comfort e funzionalità

Se l’estetica è il tocco aggiuntivo di uno spazio all’aperto, la funzionalità è un fattore essenziale. Gli ospiti sono in cerca di luoghi in cui potersi rilassare e magari gustare un pasto, soprattutto al termine di una giornata dedicata al turismo tra escursioni, attività sportive e tour delle città. Proprio per questa ragione è fondamentale organizzare con criterio l’ambiente, possibilmente suddividendolo in aree: una zona solarium per prendere il sole, un’area adibita ai pasti e un angolo relax all’ombra, ideale per chiacchierare, leggere un libro o ascoltare la musica anche durante le calde giornate estive. In questo contesto, la scelta degli arredi riveste un ruolo cruciale: sono immancabili delle comode sedie da giardino, dei tavoli ampi e solidi e delle sdraio per concedersi una pennichella o dedicarsi all’abbronzatura, oltre a divanetti con morbidi rivestimenti. Per durare nel tempo, i materiali devono essere resistenti agli agenti atmosferici.

Illuminazione e ombra

Il sole estivo siciliano è famoso per essere molto intenso. Per garantire una buona zona ombreggiata occorrono ombrelloni con teli di qualità oppure pergolati e gazebo robusti, sotto i quali inserire poltrone e tavolini. Si tratta di un eccellente sistema per vivere lo spazio esterno nella maggior parte dei mesi dell’anno, non solo nella bella stagione. È altrettanto importante studiare l’illuminazione. Avere l’opportunità di cenare all’aperto o di sorseggiare un drink dopo il tramonto è molto apprezzato dagli ospiti. Per rendere più accogliente lo spazio è preferibile utilizzare delle luci di tonalità calda e magari puntare sulle catene luminose a LED, che abbinano estetica e un’illuminazione sufficiente per godersi una tranquilla serata estiva. Sono molto in voga, inoltre, le lampade da tavolo wireless, che creano un’atmosfera intima e accogliente.