Prosegue il ciclo di incontri dedicato alla valorizzazione dei Portali chiaramontani in Sicilia, un patrimonio monumentale medievale di grande valore storico e artistico. Dopo Naro e Favara, il terzo appuntamento, promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e realizzato dall’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Palermo, del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo e del Comune di Mussomeli, è in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 18, a Mussomeli, nella Sala Conferenze di Palazzo Sgadari.





L’iniziativa propone un itinerario alla scoperta delle testimonianze architettoniche riconducibili alla tradizione chiaramontana con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio diffuso in diverse aree dell’Isola. A guidare il pubblico sarà Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei Beni culturali, con una lectio magistralis che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche dei portali chiaramontani e delle loro peculiarità architettoniche, mettendo in relazione esempi provenienti da diverse province siciliane. All’incontro interverranno Gianluca Nigrelli, sindaco di Mussomeli, e Maria Bonomo, assessore alla Cultura del Comune di Mussomeli. L’appuntamento di Mussomeli rappresenta una nuova tappa di un percorso culturale che punta a far conoscere e riscoprire i portali chiaramontani, preziose testimonianze della storia medievale siciliana, favorendo la sensibilizzazione delle comunità locali e la valorizzazione del patrimonio architettonico del territorio.

Luogo: MUSSOMELI, CALTANISSETTA, SICILIA

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