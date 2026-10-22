Un viaggio nella vita e nell’opera di Franz Schubert, tra musica, filosofia e approfondimento culturale. È l’iniziativa proposta per sabato 24 ottobre, nel Centro Atena di Nuova Acropoli Catania, in via Fimia 34 alle ore 19:00.

L’evento, dal titolo “Franz Schubert, abisso e incanto”, sarà dedicato alla figura del grande compositore austriaco del Romanticismo e si inserisce nel più ampio programma di attività che la filiale catanese di “Nuova Acropoli” realizza, spaziando dagli incontri filosofici ai seminari culturali, dalle iniziative di volontariato ambientale e sociale ai momenti di divulgazione artistica, letteraria e musicale, con l’obiettivo di promuovere la crescita personale e la partecipazione civica.





L’incontro dedicato a Schubert proporrà una lettura dell’autore non soltanto sotto il profilo musicale, ma anche umano e filosofico, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire la personalità e il percorso creativo di uno dei protagonisti della musica europea dell’Ottocento.

A guidare la serata sarà il maestro Adriana Pricone, presidente della filiale augustana di “Nuova Acropoli”, che accompagnerà i presenti attraverso le principali tappe della produzione artistica del compositore viennese, illustrandone le caratteristiche e il significato culturale. Nel corso dell’evento Schubert sarà presentato come il “musicista dalle due anime, principe del Lied e autore della divina lunghezza“, capace di trasmettere nelle proprie composizioni “amore e dolore, tenerezza e dramma“, fondendo sensibilità poetica e profondità emotiva.





La serata sarà arricchita dalla guida all’ascolto durante la conferenza, che permetterà di contestualizzare alcune delle opere più significative del compositore, favorendo una comprensione più approfondita del linguaggio musicale schubertiano. In conclusione, un momento musicale dal vivo che vedrà protagonisti pianoforte e voce, accompagnando gli spettatori in un percorso evocativo attraverso alcune delle pagine più celebri dell’autore romantico.

Per info e contatti:

Nuova Acropoli Catania

Via Fimia n. 34 – Catania

Tel. 380 3305167

catania@nuovaacropoli.it

www.nuovaacropoli.it

Luogo: Centro Atena – Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

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