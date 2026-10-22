Il comparto dell’autotrasporto rappresenta una componente essenziale dell’economia siciliana, ma oggi si trova ad affrontare difficoltà crescenti legate al caro carburanti, all’aumento dei costi operativi, alle criticità infrastrutturali e a una logistica portuale che necessita di interventi urgenti e organici.

Per l’UDC Palermo, non bastano misure emergenziali: è necessario un approccio strutturale, capace di sostenere le imprese, tutelare i lavoratori e garantire condizioni adeguate per la mobilità delle merci e per la competitività del territorio. In questa direzione, la proposta del Vice Segretario regionale Salvino Caputo e del Responsabile cittadino UDC della città di Palermo è quella di istituire un tavolo istituzionale permanente che coinvolga Regione, enti locali, rappresentanze del settore e mondo produttivo, con l’obiettivo di affrontare in modo continuativo le principali criticità dell’autotrasporto e costruire soluzioni condivise.





Nel programma dell’UDC per Palermo e per la Sicilia, la priorità è chiara: investire in infrastrutture, innovazione e semplificazione. In particolare, proponiamo: la proroga e il rafforzamento del credito d’imposta sul gasolio per sostenere la competitività delle imprese; un piano straordinario di manutenzione di strade e autostrade, con tempi certi e verificabili; il potenziamento dei collegamenti marittimi, rendendoli più efficienti e sostenibili; la riorganizzazione degli accessi portuali e delle aree logistiche di Palermo, con spazi adeguati per la sosta e una migliore gestione dei flussi; il sostegno alle piccole imprese di trasporto, per accompagnarle nei processi di innovazione e di crescita; e l’istituzione di un tavolo territoriale permanente con istituzioni e categoria, per prevenire nuove emergenze e scongiurare blocchi che penalizzano cittadini e imprese.





L’UDC Palermo ritiene che il futuro della Sicilia passi dalla capacità di mettere in rete competenze, infrastrutture e visione strategica. Per questo, il partito si impegna a promuovere, entro 100 giorni, l’attivazione di un tavolo permanente sull’autotrasporto e la definizione di un documento operativo con obiettivi, tempi e responsabilità precise, così da dare finalmente risposte concrete a un settore fondamentale per l’economia e per la tenuta sociale del territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.