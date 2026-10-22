Confintesa Sanità rinnova il proprio impegno per il riconoscimento giuridico della figura professionale dell’autista soccorritore e per la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno operano nel sistema dell’emergenza-urgenza.

Nella giornata di ieri, 21/10/2026, una delegazione composta dal Dott. Domenico Amato, Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, da Gianni Ferdico, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia, e da Francesco Corrao, componente della Segreteria Nazionale, ha incontrato l’onorevole Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati e promotore della proposta di legge A.C. 274.



Nel corso dell’incontro, Cappellacci ha espresso la volontà di portare a conclusione l’iter del provvedimento prima della fine della legislatura. Confintesa Sanità considera questo impegno un segnale importante e continuerà a seguire con attenzione i successivi passaggi parlamentari.

La proposta di legge, d’iniziativa dell’onorevole Cappellacci (Forza Italia), è dedicata all’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore ed è in corso di esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali. Il 24 febbraio 2026 la Commissione ha adottato l’A.C. 274 come testo base per il proseguimento dei lavori, nell’ambito dell’esame congiunto con le proposte A.C. 2216, 2263 e 2277.



Il percorso istruttorio ha incluso audizioni informali di rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e delle realtà del soccorso e del volontariato, tra cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Confintesa Sanità, la Croce Rossa Italiana, ANPAS, Misericordie d’Italia, AVIS e Co.E.S. Italia.

L’adozione del testo base rappresenta un passaggio significativo nel cammino parlamentare. Il riconoscimento legislativo resta l’obiettivo da raggiungere attraverso il completamento dell’esame e le successive deliberazioni delle Camere.



Per Domenico Amato e Gianni Ferdico, la priorità è dare una risposta concreta a chi svolge un’attività essenziale per la collettività: riconoscere competenze e responsabilità, valorizzare la professionalità acquisita e promuovere tutele adeguate al ruolo ricoperto nel sistema dell’emergenza-urgenza. Amato, Ferdico e Corrao continuano: “ringraziamo l’On Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati, per il suo indispensabile intervento e aiuto in questa importantissima iniziativa ed iter parlamentare”.

Confintesa Sanità proseguirà il confronto con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti, sostenendo il percorso verso una disciplina della figura professionale dell’autista soccorritore. Un impegno che mette al centro la dignità del lavoro e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Dott. Domenico Amato

Segretario Nazionale Confintesa Sanità



Sig. Gianni Ferdico

Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia



Sig. Francesco Paolo Corrao

Componente Segreteria Nazionale Confintesa Sanità



Luogo: Segreteria nazionale Confintesa Sanità, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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