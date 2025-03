In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Ail Palermo-Trapani ha deciso di organizzare una serata di raccolta fondi per le finalità dell’associazione, ma che guardi alla storia della nostra terra e alla capacità di testimoniare ogni giorno l’impegno contro la mafia e per la promozione della legalità.

Sabato 22 marzo, alle ore 21, al Teatro Biondo di Palermo, la Compagnia del Teatro Civile di Palermo presenta “I giorni di Giuda. Intervista marziana a Paolo Borsellino” di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino.

Saranno in scena Marco Feo, nei panni del giudice Borsellino, Cesare Biondolillo e Germana Nicolosi. Alla tromba Jack Trumpet (Giacomo Tantillo). Regia di Angelo Butera, che ha partecipato alla stesura del testo. Interverrà Giulio Francese, giornalista e figlio del cronista Mario Francese ucciso dalla mafia nel 1979. Coordinerà la serata la giornalista Alessandra Turrisi.

“La forza civile del volontariato nato dopo le stragi del 1992 è capace ancora di costruire speranza e vita – sottolinea Pino Toro, presidente nazionale di Ail – Tutto questo è Ail Palermo-Trapani, che dopo trent’anni di attività continua a operare a sostegno della cura e dell’assistenza dei malati di leucemia, linfomi e mielomi, nel segno del ricordo e dell’impegno. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita per l’affermazione della giustizia nella nostra terra e a tutti i familiari delle vittime delle stragi che ancora non riescono a conoscere la verità”.

Per info e prenotazioni: 0916883145; 329 594 1696; info@ailpalermo.it; Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-giorni-di-giuda/261888?culture=it-it

