Ci sarà anche Tripi, delizioso e antico borgo del Messinese, con le eccellenze del suo territorio, all’evento “Megarancino, l’arancino più grande del mondo”, in programma sabato 30 settembre, a Messina, in piazza Duomo, dalle ore 16.

Per la manifestazione, durante la quale sarà conferito al meragarancino di Panyllo il Guinness dei Primati, sono previsti dodici stand che offriranno una degustazione di prodotti tipici locali in una sorta di villaggio del gusto, che proporrà musica e intrattenimento per tutte le età.

Il Comune di Tripi ha accolto positivamente l’invito rivolto dagli organizzatori, Confcommercio di Messina e Terziario Donna Confcommercio Messina.

“Avremo modo di lanciare il nome di Tripi associato all’antico sito greco di Abakainon e di far conoscere, oltreché i migliori prodotti del territorio, alcune delle località più interessanti del Tripense, meta di itinerari archeologici, naturalistici, storici e paesaggistici” dichiara il sindaco Michele Lemmo.

“La manifestazione – prosegue – sarà per Tripi un’interessante vetrina sul territorio e darà la possibilità di raccontare le finalità del progetto di rigenerazione del borgo, finanziato dal PNRR, denominato “Tripi-Abakainon 4.0″ con le sue connotazioni innovative e tecnologiche”.

Luogo: Evento Megarancino , Piazza Duomo, MESSINA, MESSINA, SICILIA

