PALERMO – Il fuoco come energia che unisce persone, luoghi, artisti e culture. Sabato 24 ottobre alle ore 18.30 Palazzo Branciforte, a Palermo, diventa il palcoscenico di “Voci della Città”, spettacolo della XVIII edizione del Teatro del Fuoco®, International Firedancing Festival, ideato e diretto da Amelia Bucalo Triglia e realizzato con il sostegno di Fondazione Sicilia e l’Assessorato Cultura del Comune di Palermo.

Una strada interna del cinquecentesco Palazzo Branciforte viene trasformata in scena e il pubblico non è semplicemente spettatore, ma entra fisicamente nel racconto. Orologi, valigie, tessuti e oggetti carichi di memoria accompagnano i personaggi che appaiono e scompaiono lungo il percorso, gli artisti di caratura internazionale legano i vari momenti tra teatro fisico, danza, musica, immagini e performance con il fuoco. Lo spettacolo attraversa epoche e atmosfere differenti. Il filo invisibile che lega le scene è il tempo: quello che passa, quello custodito negli oggetti e nei ricordi, quello che trasforma la città e chi la abita. Il percorso conduce progressivamente al fuoco, elemento identitario del Teatro del Fuoco® e simbolo universale di energia e trasformazione.

“Il fuoco non è soltanto quello che vediamo in scena – spiega Amelia Bucalo Triglia, fondatrice e direttrice artistica del Teatro del Fuoco® -. È l’energia che chiama a raccolta persone, artisti, culture e linguaggi. Con Voci della Città abbiamo voluto mettere questa energia in relazione con Palermo, con le sue storie e con chi la vive. Il fuoco ci unisce e l’arte gli dà forma.”

People · Places · Art · Energy è la visione che accompagna questa edizione. Elemento primordiale e universale, il fuoco diventa un linguaggio contemporaneo: non soltanto virtuosismo e spettacolarità, ma forza, ingegno e trasformazione, metafora dell’energia che attraversa le persone, trasforma i luoghi e crea relazioni.

Nei mesi che hanno preceduto lo spettacolo, il Teatro del Fuoco® ha incontrato la città attraverso testimonianze, incontri, laboratori di teatro e mimo e un percorso di autoetnografia. Persone di età ed esperienze diverse sono state chiamate a raccontarsi e a interrogarsi sul proprio rapporto con Palermo, entrando così nel processo creativo, accanto al lavoro degli artisti del fuoco e dei musicisti. Lo spettacolo diventa il punto d’incontro tra creazione professionale e partecipazione della comunità. “Voci della Città” apre inoltre un percorso tra memoria e scena, nel quale il Teatro del Fuoco® rafforza il rapporto tra creazione artistica e territorio, rendendo le persone e i luoghi parte integrante del processo creativo.

ARTISTI INTERNAZIONALI E TALENTI DEL TERRITORIO

La XVIII edizione conferma la vocazione internazionale del Teatro del Fuoco®. Protagonisti dello spettacolo saranno gli artisti polacchi del Teatro del Fuoco®, insieme ad artisti e professionisti siciliani. La componente musicale vedrà la partecipazione della cantante Germana Di Cara, accompagnata dal chitarrista Manfredi Tumminello, mentre la narrazione guiderà il pubblico attraverso le diverse scene e suggestioni della città.

IL TEATRO DEL FUOCO® E PALERMO

Nato a Stromboli nel 2008, il Teatro del Fuoco® ha costruito negli anni un linguaggio originale fondato sull’incontro tra arti performative, teatro, danza, musica e discipline legate al fuoco, portando le proprie produzioni in Italia e all’estero e coinvolgendo artisti provenienti da diversi Paesi.

Il Teatro del Fuoco® ha ricevuto riconoscimenti del Presidente della Repubblica ed è stato inserito da Forbes tra i festival internazionali “worth a trip”.

Con “Voci della Città” il Teatro del Fuoco® mette ancora più fortemente al centro il rapporto tra persone, luoghi, arte ed energia: lo spettacolo non viene semplicemente ospitato da un luogo, ma nasce dal dialogo con la sua storia, la sua identità e le persone che lo abitano.

La scelta di Palazzo Branciforte diventa così parte integrante della drammaturgia. La strada interna, le architetture e le opere che la abitano entrano nel racconto e accompagnano il pubblico in un viaggio tra memoria e contemporaneità, fino all’immagine conclusiva del fuoco.

People · Places · Art · Energy. Il fuoco ci unisce. L’arte gli dà forma.

Teatro del Fuoco® – XVIII edizione

VOCI DELLA CITTÀ

Sabato 24 ottobre 2026 – ore 18.30

Palazzo Branciforte – Palermo

Ideazione e direzione: Amelia Bucalo Triglia

Produzione: Associazione Elementi APS

Con il sostegno di Fondazione Sicilia ed il Comune di Palermo

Ingresso gratuito, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza consentita

Luogo: Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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