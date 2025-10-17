Il 26 di ottobre (mese dedicato dalla World Stroke Organization alla prevenzione dell’ictus), A.L.I.Ce. Palermo Ovest, associazione NO PROFIT costituita da operatori sanitari e pazienti impegnati nella lotta all’ictus cerebrale, svolgerà una iniziativa di screening per il rischio cerebrovascolare presso il Circolo del Tennis di Palermo. Coloro che aderiranno saranno accolti da medici specializzati nella cura dell’ictus e dai volontari di A.L.I.Ce..



L’ictus costituisce una delle principali cause di disabilità nel mondo: colpisce oltre 12 milioni di persone ogni anno e si stima che una persona su quattro possa essere colpita da ictus nel corso della propria vita. Anche a Palermo rimane alto il numero di soggetti colpiti ogni anno. Due sono i messaggi fondamentali che la campagna si propone: il primo è il riconoscimento e la correzione dei propri fattori di rischio individuali, perché fino al 90% degli ictus può essere prevenuto adottando stili di vita corretti (“la prevenzione è il tuo colpo vincente!”); il secondo è saper riconoscere i sintomi di presentazione dell’ictus, perché oggi esistono terapie molto efficaci che sono però tempo-dipendenti (“ogni minuto conta!”).





Grazie ad un colloquio ed alla misurazione di alcuni parametri, saranno individuati i fattori di rischio vascolare modificabili specifici di ognuno e discussi i comportamenti da adottare per correggerli. Inoltre, saranno discussi i possibili sintomi di presentazione dell’ictus ed i corretti comportamenti da adottare.



L’evento è stato organizzato grazie alla disponibilità del Circolo del Tennis e del suo direttore, dottor Alessandro Lazzaro.

È possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo alicepalermoovest@gmail.com, fino ad esaurimento posti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.