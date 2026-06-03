Palermo 3 giugno 2026 – Giovedì 4 giugno alle ore 18 all’Epyc, in via Pignatelli Aragona,42, si terrà l’incontro “1946-2026: Rimuovere gli ostacoli è ancora il suo compito”, promosso da Arci Palermo, Palermo Pride, Istituto Gramsci siciliano e Flc Cgil Palermo. Un momento di incontro per discutere di quali contenuti e scopi dare alla cittadinanza repubblicana oggi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica con il referendum del 2-3 giugno, che ha anche sancito il pieno ingresso della cittadinanza femminile nella vita politica del Paese.

????Saluti di Fausto Melluso, presidente Arci Palermo.

Interverranno

????Raffaella Bolini, vicepresidente nazionale Arci

????Mariangela Di Gangi, consigliera comunale di Palermo

????Gianna Fracassi segreteria generale FLC CGIL Nazionale

????Giovanna Iacono, deputata della Repubblica.

???? Coordina Carlo Verri, Arci Palermo.

Con l’occasione si rifletterà anche sulla nascita, vent’anni fa, dell’associazione omosessuale Articolo Tre Palermo, che è stata un circolo Arci e prendeva il nome dall’articolo della Costituzione che ancor oggi rappresenta un concentrato di antifascismo. L’incontro è in ricordo di tre soci fondatori dell’associazione, purtroppo scomparsi: Luigi Carollo, Salvatore Rizzuto Adelfio e Gino Campanella. L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare, a vent’anni dalla sua nascita, l’Associazione omosessuale Articolo Tre Palermo, storico circolo Arci che scelse di richiamarsi all’articolo della Costituzione che ancora oggi rappresenta uno dei più forti presìdi di uguaglianza e antifascismo.

???? Giovedì 4 giugno

???? Ore 18.00

???? Circolo Arci EPYC

Via Pignatelli Aragona 42, Palermo

Un’occasione per riflettere insieme su diritti, partecipazione, uguaglianza e democrazia, a partire dai valori della Costituzione repubblicana.

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