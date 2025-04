In data 04 maggio 2025 nel borgo antico di Mezzojuso in provincia di Palermo verrà organizzata dal gruppo “Passione… auto e moto d’epoca Palermo” di Padalino V. Mirto G. Filizzolo G. e Amatuzzo V. una sfilata di mezzi d’epoca.

Tutto questo nasce per far conoscere alla Sicilia e all’intero territorio nazionale sia la passione del veicolo d’epoca delle terre Siciliane ma anche attraverso la degustazione dei prodotti tipici locali messi a disposizione delle varie aziende delle campagne di Mezzojuso paese della provincia di Palermo.





La giornata inizierà con l’arrivo dei mezzi d’epoca intorno alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie dove verrà allestita una colazione per tutti i partecipanti con la benedizione di tutti i mezzi provenienti da varie zone della Sicilia. Successivamente i mezzi faranno un giro panoramico per tutte le vie del paese dove termineranno la loro sosta presso la Piazza Umberto I davanti la Parrocchia di San Nicola di Mira per una mostra statica, la visita della Parrocchia e per la degustazione dei prodotti locali tra cui conserve, pane casareccio, salumi, olio, miele, ricotta calda ecc…

Al termine di questa mostra statica i mezzi si sposteranno in località Cardonera dove un noto ristorante pizzeria della zona il Santa Lucia ci ospiterà per consumare un ricco pranzo con prodotti locali e per i saluti finali.





Si ringraziano per la collaborazione e per la riuscita dell’evento tutto il Comune di Mezzojuso, la Polizia Municipale, la Stazione dei Carabinieri, la Protezione Civile, l’ufficio turistico, la Confraternita di Santa Maria di tutte le Grazie, la Parrocchia di San Nicola di Mira con il Parroco Papas Nicola Alongi e tutte le aziende locali che si sono rese disponibili per la degustazione e vendita dei loro prodotti.

Luogo: Mezzojuso , Piazza Umbero I, MEZZOJUSO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 04/05/2025

Data Fine: 04/05/2025

Ora: 10:00

Artista: Padalino V.

Prezzo: 0.00

Link: https://www.facebook.com/share/p/18zo6snLnH/

