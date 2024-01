In uscita il prossimo 12 gennaio il primo brano nato dalla collaborazione tra il cantante palermitano Rickmany e i produttori discografici AFM. “Sorrisi all’imbrunire” sarà solo l’antipasto di una serie di singoli che anticiperanno un album la cui pubblicazione è prevista in primavera. Una canzone che pur trattando di un tema delicato come la separazione all’interno di una coppia mantiene comunque la consueta ritmicità electropop-rock che da sempre ha contraddistinto la musica di Riccardo Manieri, con un tocco di innovazione fornito dall’arrangiamento e dalla cura dei particolari da parte degli AFM. Una miscela esplosiva che fornisce una traccia chiara dei connotati che avranno anche i brani successivi, lasciando tuttavia sempre la porta aperta a tante sorprese in divenire.



“Insieme ad Andrea Pinzone e Marco Ramazzotti siamo produttori di musica indipendente, cerchiamo di trovare sempre elementi di novità, senza fermarci troppo sul passato e sul presente ma mettendo sempre una marcia in più rispetto a ciò che abbiamo fatto – afferma Deny’s Ruben Marcianò, fondatore degli AFM -. Ogni cosa ha il suo perché, siamo riusciti ad amalgamare la genialità di Riccardo e le nostre competenze in musica, con un pizzico di follia che da sempre ci contraddistingue e non guasta mai.

Ci lasciamo trasportare dalle sensazioni, da quelle più dolci alle più forti – aggiunge – adoriamo l’elettronica ma anche suoni classici, la nostra musica prima di tutto deve trasmettere emozioni. L’album su cui stiamo lavorando con Rickmany seguirà proprio questo filo conduttore, di certo non sarà qualcosa di scontato ma lo reputo unico nel suo genere. Unire svariati stili e scriverli per farli andare d’accordo l’uno con l’altro rappresenta forse un nuovo modo di fare musica“.

Rickmany: “Album mix di energia e riflessione”

La sinergia con gli Afm nasce per caso, da una una collaborazione che Deny’s mi ha proposto per un loro brano – racconta Riccardo Manieri, in arte Rickmany -. Ho subito avvertito la sintonia giusta e ho capito che avremmo potuto continuare a lavorare insieme anche per altri progetti, a cominciare dal mio primo album da solista. Amo la ‘pazzia’ musicale degli Afm, la loro musica non è ciò che di solito senti in giro. La nostra idea è quella di portare stili classici, dance, elettronici e rock nel cantautorato italiano. In brevissimo tempo Denis ha creato la stesura e successivamente la musica di “Sorrisi all’imbrunire”, il singolo che a breve tutti potranno ascoltare. Il brano è una ballata in suoni elettronici e non solo, una canzone che parla della fine di una storia d’amore, quando ormai i sorrisi sono spenti e non ci si ascolta più.

Le sonorità della prima canzone di cui potrà il pubblico potrà usufruire verranno poi riportate anche nell’album, un lavoro variegato che unirà la musica classica ai suoni rock e ad altri generi, un mix di energia e musica che suscita riflessione – conclude l’artista -. Sono certo di poter affermare che per me, dopo la recente partecipazione al Nokep di Sky, incontrare gli Afm e fondere le mie idee musicali con le loro ha significato per un notevole salto di qualità”.

