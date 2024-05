Tutto pronto per la Statio Ecclesiae Cephalocensis di sabato 8 giugno 2024 convocata dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, a Finale di Pollina (PA) presso la Torre del Marchese. L’importante momento ecclesiale sarà presieduto dal Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Un gradito ritorno per la Chiesa di Cefalù che ha ospitato il card. Grech già nel 2022 a Gangi (PA) a conclusione della seconda fase del Sinodo diocesano, con una riflessione sul tema della strada e della casa.



La Comunità diocesana torna a riunirsi attorno al proprio pastore per fare sintesi sul cammino sinodale e il lavoro dell’Assemblea del XII Sinodo diocesano che giungerà al termine alla fine dell’anno. Sarà anche l’occasione per riflettere sul tema della sinodalità a partire dal versetto biblico “Chiunque compie la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre” (Mc 3,35).

La Statio Ecclesiae vuole sottolineare l’intimo legame che esiste tra Eucarestia e Sinodo: la sinodalità ha la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione liturgica e nella partecipazione piena, consapevole e attiva.

Al termine della celebrazione, il Vescovo Marciante consegnerà ai Sinodali il frutto del Cammino sinodale fin qui svolto che ha origine nell’ascolto e nel discernimento comune.

Le comunità parrocchiali di tutta la diocesi sono convocate a Finale di Pollina per sostenere con la preghiera il cammino del XII Sinodo diocesano e incontrarsi al termine dell’anno pastorale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.