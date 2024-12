La 27esima edizione di Catelbuono Jazz Winter proseguirà il 20 dicembre, alle 14,30, all’ospedale Giglio di Cefalù, con un concerto, dedicato ai degenti e al personale ospedaliero, dal titolo “The Xmas Concert”, che vede protagonista l’armonicista Giuseppe Milici, accompagnato da Aky Spadaro al pianoforte, Davide Inguaggiato e Fabrizio Giambanco alla batteria. Questo sarà il secondo concerto dedicato agli ospedali dell’isola, dopo il successo del precedente che, lo scorso 13 dicembre, ha visto coinvolto il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, con le musiche dei Palermo Spiritual Ensemble.

“Ringrazio Angelo Butera che ogni anno, da tre anni, ci riserva questo momento bellissimo – afferma Giovanni Albano, presidente del Giglio di Cefalù – il Natale dentro l’ospedale è più difficile: le persone sono costrette a restare in struttura e noi cerchiamo di riservargli un momento gradevole, la musica, in questo, aiuta coloro che in un momento particolare della loro vita hanno più bisogno degli altri”.

“Questo concerto è per dire ai medici, agli operatori sanitari, agli amministrativi, un semplice grazie, per quello che fanno ogni giorno”, aggiunge il direttore artistico del festival, Angelo Butera. La sera del 20 dicembre, la rassegna prosegue spostandosi da Cefalù a Castelbuono con “Spirituals” un concerto con Alessandra Salerno e Umberto Porcaro. Tutti i concerti in programma a Castelbuono si svolgeranno alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Vincenzo.

Luogo: Cefalù

Data Inizio: 20/12/2024

Data Fine: 20/12/2024

Ora: 14:30

Artista: Milici, Porcaro e Salerno

Prezzo: 0.00

