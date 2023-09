Un passo a due che unisce, in nome della danza, Palermo con Ravenna.

Il coreografo palermitano Marcello Carini porta in scena il 2 settembre alle 21 all’Arena Villaggio del Fanciullo di Ravenna la coreografia “Ricordi dissonanti”. In scena danzeranno Francesco Gerbi e Alessia Marino, che proporranno il passo a due al Gala di Danza, promosso da Plus Events in collaborazione con GCDANCEVENTS fortemente voluto da Carlotta Silvagni, direttrice artistica dell’evento.

Una residenza coreografica promossa da Ensemble Company 2.0 Asd ha coinvolto in questo progetto i due danzatori che si trovano in città proprio per le ultime prove prima del debutto.

«Ricordi Dissonanti – spiega il danzatore Francesco Gerbi – è un vero e proprio racconto sulla memoria umana, e danzarla sarà emozionante». Per la danzatrice Alessia Marino «è una coreografia che ho amato subito. La sua tematica, senza luogo e senza tempo, apre sempre nuove possibilità di lettura. Riviverla, stavolta insieme a Francesco Gerbi, sarà una nuova sfida, e in questa occasione un onore maggiore dedicarla al ricordo dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso maggio»,

Per il coreografo Marcello Carini «Ricordi Dissonanti è una coreografia di metafore e similitudini chiamate tutte al e dal ricordo, un ricordo che insiste, che diviene oggetto, per le due figure danzanti, di un baratto emotivo. La memoria è tutto ciò che abbiamo, che esiste e resiste, dopo gli eventi migliori e dopo gli eventi peggiori. Ma la parte migliore del ricordo è il giorno dopo: il giorno del risveglio, della rinascita, il giorno dopo il peggio: anche dopo un’alluvione, il giorno in cui la città di Ravenna con forza e solidarietà ha ricominciato a ricostruirsi con il contributo fisico di tutti i suoi cittadini.

In Ricordi Dissonanti le due figure si passano e rivivono lo stesso ricordo, identico, ma ciascuno lo ricorda a modo suo, diversamente, nel bene e nel male, ma ciò che li ricongiungerà alla fine sarà proprio averlo condiviso, aver vissuto la stessa pagina di storia»

La serata si colloca all’inteno di un weekend di masterclass con maestri di fama internazionale, come Giuseppe Canale e Garrett Smith.Ancora una volta, insomma, Ensemble Company 2.0 ASD, di Marcello Carini, non soltanto, si distingue, con i suoi danzatori, in occasioni e dimensioni sempre nuove d’esibizione, ma resta vicina, con fermezza e presenza, alle finalità sociali e alle iniziative di rinascita.

Il biglietto costa 18 euro. Per informazioni e prevendite piueventi.aps@gmail.com o 333.4528978.

Anche in questa occasione la danza dimostrerà di essere un importante mezzo per ridurre le distanze, per superare le barriere e soprattutto per condividere insieme un aiuto comune come afferma la direttrice artistica

Luogo: Arena Villaggio del Fanciullo , via cinquantasei martiri , 79, RAVENNA, RAVENNA, EMILIA-ROMAGNA

Data Inizio: 02/09/2023

Data Fine: 02/09/2023

Ora: 21:00

Artista: Vari

Prezzo: 18.00

