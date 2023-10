Marco Intravaia, deputato regionale di Fratelli d’Italia, è stato eletto vicepresidente nazionale dell’Aiccre, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, nel corso del XVII congresso che si è svolto a Milano, a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia. A darne notizia è lo stesso deputato che si è detto onorato dell’incarico appena ricevuto. Per la carica di presidente è stata scelta Milena Bertani, già assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Lombardia

“Sono orgoglioso – ha detto Intravaia – di essere stato chiamato a dare il mio contributo alla costruzione di un nuovo futuro per l’Europa in un momento così delicato in cui vari fenomeni epocali, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica e climatica, ne minacciano stabilità e confini. Ringrazio i delegati per la fiducia accordatami, in modo particolare la delegazione siciliana di Aiccre composta: dal presidente onorevole Antonio D’Asero, dal segretario generale sindaco di Capaci Pietro Puccio, dal consigliere comunale eletta a Partinico Eleonora Rappa, dal sindaco di Pollina Pietro Musotto, dal sindaco di Marineo Franco Ribaudo, dal sindaco di Mazzara del Vallo Salvatore Quinci, da Pino Lo Verde, già sindaco di Polizzi Generosa”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.