Dopo il grande successo dell’edizione invernale tenutasi a Taormina nel dicembre 2022, il Finc Summer Festival fa il suo debutto nel territorio di Giardini Naxos, dal 18 al 20 luglio. Grazie alla collaborazione del Comune di Giardini Naxos, Assessorato alla Cultura e Turismo e del Parco Archeologico Naxos – Taormina, questa nuova edizione estiva del festival promette di portare un’atmosfera ancora più vivace e colorata.

Il Finc Summer Festival rappresenta un evento culturale unico nel suo genere, che trasporterà il pubblico in un mondo di fantasia, empatia e poesia. Tenuto conto della magia intrinseca del luogo stesso, il festival sfrutterà l’ambiente suggestivo di Giardini Naxos per offrire uno spazio di svago e crescita artistica per ragazzi e famiglie.

Una caratteristica peculiare del Finc Summer Festival è la sua finalità sociale: promuovere l’inclusione sociale attraverso la diffusione del pensiero del clown e della sua filosofia del fallimento, nonché del teatro come luogo di aggregazione.

Il Finc Summer Festival rappresenta anche un’opportunità per dimostrare l’utilità del teatro e del clown come risorse educative, andando oltre il semplice intrattenimento. Attraverso spettacoli coinvolgenti che si terranno nel Teatro della Nike e attività artistiche varie, il festival mira a promuovere la crescita personale e sociale, incoraggiando l’esplorazione creativa e l’interazione tra i partecipanti.

Il Finc Summer Festival rappresenta un’aggiunta entusiasmante al calendario estivo di Giardini Naxos, offrendo un’esperienza culturale unica che coinvolge il pubblico locale e i turisti stranieri. Questo evento promuove l’inclusione sociale e valorizza il potere trasformativo del teatro e del clown come strumenti educativi. Non resta che lasciarsi trasportare nell’affascinante mondo del Finc Summer Festival e godere di momenti indimenticabili di emozione, creatività e connessione umana.

Martedì 18 luglio, ore 21,30

PSS PSS

Circo Contemporaneo – Clown – Acrobazia

Compagnia Baccalà – Svizzer

Autore: Camilla Pessi e Simone Fassari

Interpreti: Camilla Pessi e Simone Fassari

PSS PSS, caratterizzata da una fisicità avvincente e un’espressione squisita, con più di 1000 repliche, ha deliziato il pubblico di tutto il mondo dal 2010. Originale, emozionante, questo mozzafiato “pas de deux” di disavventure e acrobazie farà ridere e stupire.

Adatto a tutti – bambini dai 6 anni in su.

Mercoledì 19 luglio, ore 21,30

Mitoillogico

Commedia dell’Arte

Teatro Strappato – Spagna

Autore: Vene Vieitez e Cecilia scrittore

Interpreti: Vene Vieitez e Cecilia scrittore

Un filo rosso ci cattura e allo stesso tempo ci indica il cammino tra una risata e l’altra. Mitoillogico è un viaggio tra risate, Miti e Commedia dell’Arte con i discepoli del leggendario Sartori. I due maestri/ artisti si trasformeranno per incarnare Zeus e il Ciclope, così come il Minotauro, Ulisse, Edipo, Medea, Orfeo, e altro ancora…

Giovedì 20 luglio, ore 21,30

Un’improbabile storia d’amore

Dandy Danno & Diva G – Italia

Autore: Daniele Segalin e Graziana Parisi

Interpreti: Daniele Segalin e Graziana Parisi

È la sintesi perfetta dell’innamoramento tra due individui opposti: lui timido e goffo, lei suadente e sicura di sé. C’è il “paradosso” al centro di questa storia di pura ilarità nello stile dei due artisti, Dandy e Diva. Facile e sorprendente: parlano i gesti. Uno spettacolo folle e divertente, pluripremiato e applaudito in tutto il mondo!” Lo amerete.

This is the perfect synthesis of falling in love of two opposite individuals: he is shy and clumsy, she

Adatto a tutti – Bambini dai 5 anni in su.

Per acquistare i biglietti: https://www.ticket.it/festival/finc-summer-festival-.aspx

Informazioni aggiuntive:

ENTI COINVOLTI:

Comune di Giardini Naxos e Parco Archeologico Naxos

Sindaco Dott. Giorgio Stracuzzi

Direttrice Ente Parco Naxos Dott.ssa Gabriella Tigano

Assessore Cultura e spettacolo e politiche sociali Ariana Talio

FINC FESTIVAL

Direttore artistico Finc Daniele Segalin

Direttore organizzativo Finc Graziana Parisi

Produzione Theatre Degart

Sostenuto dal MIC

