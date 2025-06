Mercoledì 18 giugno ore 11.30 al Museo dello Sport – via di Tor Sanguigna 3, Roma. Le altre date: oltre all’evento che si terrà l’8 dicembre a Trecastagni, anche un’anteprima a luglio

Quando si comincia una lunga gara, non si sa quanta strada si riuscirà a percorrere. Il Galà dello Sport “corre”, a vele spiegate, da ormai vent’anni. Dal 2006 al 2025. Diciannove edizioni fin qui, caratterizzate da tante vittorie, rappresentate dall’organizzazione impeccabile e dai grandi personaggi dello sport coinvolti. Impossibile citarli tutti, ma i più importanti atleti, dirigenti, tecnici e giornalisti del panorama sportivo italiano hanno ricevuto la Castagna d’Argento.

Gli organizzatori hanno voluto celebrare al meglio il ventennale. Prima del tradizionale appuntamento di dicembre, ecco allora due anteprime importantissime.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO CONFERENZA STAMPA A ROMA. Per i suoi vent’anni, il Galà dello Sport 2025 sarà infatti presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Roma, il 18 giugno alle ore 11.30 nella bellissima cornice del Museo dello Sport, in via di Tor Sanguigna 3 (zona piazza Navona, stadio Domiziano, Area demaniale Roma Capitale).

Interverranno, il direttore generale del Galà, Pippo Leone, il presidente di Nova Sport, Ernesto D’Agata, il presidente della Commissione che assegna il premio, Fabio Pagliara e il presidente onorario, Enzo Parrinello, oltre ad alcuni componenti della stessa commissione composta da Enzo Falzone, Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti, all’amministrazione comunale di Trecastagni con in testa il sindaco Giuseppe Messina e, soprattutto, a tanti protagonisti dello sport premiati delle scorse edizioni.

LE DATE DEL VENTENNALE. L’altro appuntamento si celebrerà il 18 luglio con un evento anteprima che si terrà a Trecastagni. L’evento clou, la serata della consegna delle Castagne d’Argento, si terrà come al solito a dicembre, lunedì 8, a Trecastagni, dove il Galà torna dopo 8 anni.

Da questa edizione, sarà Nova Sport, società specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi, a coadiuvare il patron Pippo Leone nel lavoro relativo al funzionamento della macchina organizzativa dell’evento.

“Sono veramente felice del traguardo raggiunto – spiega il direttore generale Pippo Leone -. Vent’anni di vita del Galà rappresentano un risultato importante che non sarebbe mai arrivato senza il lavoro, la passione, ma soprattutto il coinvolgimento di grandi nomi, di atleti, allenatori, dirigenti, giornalisti che in questi quattro lustri hanno scritto la storia dello sport italiano. Ci sembrava giusto celebrare questo ventennale e quale migliore occasione di una conferenza stampa organizzata nella capitale italiana, in una location che racconta la storia sportiva e non solo. Non chiedevo di meglio per un premio che ha un respiro nazionale. Grazie al “Gala dello Sport – La Castagna d’Argento” abbiamo la possibilità di rivivere grandi emozioni. Alla fine dei conti, emozionarsi è il senso dello sport e anche della vita”.

La Castagna d’Argento, dal 2006 ad oggi. Galà dello Sport ormai fa rima con organizzazione e costanza. Per spiegarlo, potrebbe bastare un solo numero: 19, come le edizioni dell’evento che riunisce i protagonisti dell’annata sportiva a livello nazionale e non solo, tanto da far diventare la “Castagna d’Argento” un premio riconosciuto dalle più alte autorità del mondo sportivo (Coni e Cip in testa), istituzionale, militare e religioso, dai dirigenti, dai tecnici e dagli atleti. Insomma, quando si pensa a manifestazioni che valichino i confini della provincia e della regione, non si può non fare riferimento al gruppo di professionisti del settore guidato dal vulcanico patron Pippo Leone e sostenuto dall’amministrazione comunale di Trecastagni e della Regione Siciliana, Assessorato allo Sport e Turismo.

Malagò: “il Galà nella galleria degli eventi da non perdere”. Per rendersi ulteriormente conto dell’importanza ormai assunta dal “Galà dello Sport – La Castagna d’Argento”, sono significative le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò (anche lui nella lista dei premiati), con il comitato olimpico, nazionale e regionale (nella figura del presidente Enzo Falzone, componente fra l’altro della commissione), da sempre molto vicino all’evento: “Il Galà – ha detto Malagò, in uno dei saluti inviati agli organizzatori prima delle varie edizioni – è un inno di gloria dedicato a chi ha saputo mettere in evidenza meriti e capacità nell’esercizio della propria attività, evidenziando soprattutto quel senso di appartenenza in grado di amplificare le peculiarità del nostro movimento. La celebrazione della galassia che ci onoriamo di rappresentare è ormai un vanto per la struttura guidata dall’amico Pippo Leone, che – con entusiasmo e impegno – ha saputo rinnovare nel tempo questo evento entrato nella galleria degli appuntamenti da non perdere”.





Luogo: Museo dello Sport, via di Tor Sanguigna, 3, ROMA, ROMA, LAZIO

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.