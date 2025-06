Milo (CT), 11 giugno 2025 – Con l’arrivo dell’estate e la presenza sempre più frequente di turisti sull’Etna, Milo apre le sue belle piazze ai visitatori italiani e stranieri squadernando il meglio della produzione agroalimentare siciliana abbinata alle migliori etichette di vini e bollicine Etna Doc.

L’occasione è quella di “Anteprima ViniMilo”, anticipazione straordinaria della prossima edizione – la numero 45, tra agosto e settembre – che venerdì 13 (dalle 18 alle 23.30) e sabato 14 giugno (dalle 11.30 alle 23.30) prevede una piccola festa in piazza all’insegna della convivialità, del gusto e dei grandi vini dell’Etna.

L’appuntamento è in piazza Municipio – sotto l’edificio del Comune e accanto al “Museo virtuale” – dove saranno allestiti una serie di stand gastronomici per la degustazione di prodotti tipici, crudi e cotti, presidi Slow Food ed eccellenze della produzione agroalimentare siciliana: un’occasione per promuovere anche con i viaggiatori in transito sull’Etna il ruolo della Sicilia come “Regione europea della gastronomia 2025”.

Insieme ai prodotti di terra e di mare dell’Etna e siciliani selezionati da Slow Food Catania, saranno di scena anche prelibatezze gastronomiche ispirate ai prodotti d’eccellenza del territorio. Protagonisti anche i grandi vini del territorio, a cominciare dall’Etna Bianco Doc Superiore, prodotto da uve carricante esclusivamente dell’area di Milo, come da disciplinare. Un banco degustazione vini proporrà un’ampia selezione di etichette.

La manifestazione “Anteprima Vinimilo 2025” è organizzata dal Comune di Milo in collaborazione con Proloco Milo, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, IRVO, Slow Food Catania, il Consorzio di Tutela vini Etna Doc e la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna.





Luogo: Milo, Piazza Municipio e Centro Servizi, MILO, CATANIA, SICILIA

