Via delle Ginestre, la Lega inaugura la sede di Cefalù come punto di incontro e di ascolto dei cittadini per costruire insieme le soluzioni ai problemi della città. La validità del progetto del centro destra unito per vincere alle prossime amministrative. Tesserati e gruppo dirigente. Intervista segretario Francesco Curreri.

Anche quest’anno Cefalù protagonista della Settimana Europea Riduzione Rifiuti. Il programma coinvolge anche i ragazzi delle scuole e c’è un progetto-pilota sull’uso della carta e del cartone. Tutela degli animali e prevenzione del randagismo. La prospettiva di una casa-famiglia per i cani. Intervista assessore Salva Mancinelli.

La festa in onore della patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti vede insieme la sera del 22 novembre nella Chiesa del Purgatorio, l’associazione Santa Cecilia e l’associazione Giuseppe Verdi di Santo Stefano di Camastra. Intervista presidente Cinzia Matassa.

“Mariano Campo, il prete che interrogò Kant”, presentata a Castelbuono la biografia umana, sacerdotale, letteraria, storica, filosofica di mons. Campo (1892 – 1977), uomo di eccelsa virtù, umanità e carità. Intervista all’autore del volume mons. Santi Di Gangi.

