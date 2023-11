40° anno – Il Giornale di Cefalù 30-11-2023 – Acqua in Consiglio

Bollette d’acqua forfettarie da 300 e 500 euro. In fila allo sportello di via Umberto I dalle quattro del mattino. Innoviamo Cefalù chiede la convocazione straordinaria ed urgente del Consiglio Comunale con la presenza di Amap, l’azienda che il 19 ottobre 2022 è tornata a gestire il servizio idrico – Intervista consigliere Pasquale Turdo.

Intorno a noi un grande disagio sociale soprattutto tra i ragazzi. Anche alla luce dei recentissimi tragici fatti di cronaca vogliamo cercare di capire con la collaborazione di professionisti esperti – Intervista Federica Pedrazzini, Presidente Consulta Giovanile.

Cefalù dice “no” alla violenza contro le donne. Teatro Cicero, intervento assessore Laura Modaro.

Il Giornale di Cefalù – n.1771 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 30 novembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

