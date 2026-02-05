43° anno n.1876 -Il Giornale di Cefalù -5-2-2026 – Città Ruggeriana

Ruggiero II rozzo e incolto? Personaggio secondario rispetto a Federico? Un libro prezioso per la grande quantità di dati, anche inediti, ma anche indigesto per aver tratto conclusioni inattese e sorprendenti su argomenti che riguardano Re Ruggiero e Cefalù, città che soprattutto per la presenza della basilica cattedrale ha pieno titolo per essere definita città ruggeriana e l’omonima associazione già nel 1999 in occasione della prima edizione del premio lo ha assegnato proprio a mons. Crispino Valenziano che affermava: “Lo spirito di Ruggiero risiede a Cefalù nella nostra Cattedrale”. Interv. Santa Franco, Giovanni Biondo, Giovanni Tessitore, Adalberto Magnelli, assessore Antonio Franco.





Un uomo cerca di costruirsi una seconda vita dopo che improvvisamente per una situazione assurda e paradossale non trova più la sua casa, la moglie, il figlio: tutto “evapora”; è la storia kafkiana di Larry Shock, l’avventura dell’uomo invisibile, raccontata in un romanzo da Giuseppe Pietro Tornatore.

L’iniziativa si deve agli amici del cinema Di francesca. Interv. Giovanni Cristina, Rosalba Gallà, Pietro Carollo e lo stesso autore Tornatore.

Gesù Trasfigurato è stata la vera passione del sacerdote Crispino Valenziano.





Ho fatto la mia scelta di diventare sacerdote con la guida di mons. Valenziano che dal 1958 mi ha seguito da vicerettore del seminario con tanta pazienza, affetto e premura e poi lo ho avuto al liceo classico come insegnante di filosofia. Al Giornale di Cefalù la testimonianza di mons. Santino Di Gangi.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1876

