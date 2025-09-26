Dopo il grande successo e la straordinaria partecipazione dello scorso anno, torna presso l’Asd Marsala Gym Lab Il Laboratorio di Circo con Josh Rizzuto, l’unico laboratorio di circo in tutta la provincia di Trapani, che partirà da ottobre!

Questo laboratorio è dedicato a bambini e bambine e propone un’esperienza unica nel suo genere: il circo, un’arte antica, inclusiva e non competitiva, che non conosce barriere di genere. Attraverso giochi, esercizi e performance circensi, i piccoli partecipanti potranno sviluppare abilità motorie fondamentali quali coordinazione, equilibrio, forza e flessibilità, con divertimento e creatività.





Il circo è anche un potente strumento per la crescita psicologica ed emotiva: favorisce la concentrazione, stimola la fiducia in sé stessi, la resilienza e la capacità di lavorare in gruppo, promuovendo allo stesso tempo l’espressione personale e la libera sperimentazione. È uno spazio sicuro e accogliente dove ogni bambino e bambina può sentirsi libero di esplorare, imparare e divertirsi senza pressioni agonistiche.

Partecipare al laboratorio significa entrare in contatto con un percorso ludico-educativo che coniuga movimento, arte e socialità, valorizzando la diversità e il rispetto reciproco.

Domani, sabato 27 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.15 per i bambini e bambine di 5,6 e 7 anni e dalle 17.30 alle 18.45 per i bambini e bambine di 8, 9 e 10 anni presso l’Asd Marsala Gym Lab in Contrada San Silvestro 334 G si terrà l’OPEN DAY; un’occasione per far scoprire i tanti benefici del circo, una disciplina antica e contemporanea, capace di unire corpo, mente e cuore.

Luogo: ASD Marsala Gym Lab , Contrada San Silvestro , 334 G

