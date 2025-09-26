Domani, sabato 27 settembre alle ore 11:30 presso il Campo Sportivo S. Militello di Trappeto si terrà la prima edizione della Arena di Softair “Città di Trappeto”, manifestazione sportiva aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.

L’evento vedrà la partecipazione delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e popolazione e trasmettere il messaggio che il rispetto reciproco non distingue tra chi porta una divisa e chi no: siamo tutti uguali nella comunità.





La giornata nasce con tre scopi fondamentali:

– Beneficenza: tutto il ricavato sarà devoluto a SPIA – Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive, da anni impegnata nel sostegno del reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale Civico di Palermo, con iniziative pratiche e di assistenza a bambini e famiglie.

– Inclusione sociale: l’incontro tra forze dell’ordine e cittadini favorisce il dialogo, abbatte le barriere e promuove la cultura del rispetto.

– Divulgazione sportiva: avvicinare giovani e famiglie al softair, sport basato su gioco di squadra, tattica, disciplina e fair play, in un contesto sicuro e controllato.





L’iniziativa è promossa dalle associazioni Sicilia Terra Mia e Comando Dragone di Partinico, con il patrocinio gratuito del Comune di Trappeto. Sono invitati tutti i cittadini e i media locali a partecipare e a dare visibilità a questo importante evento di sport e solidarietà.





Appuntamento:

Sabato 27 settembre 2025

Ore 11:30

Campo Sportivo S. Militello, Trappeto (PA)





Per informazioni:

Associazione Sicilia Terra Mia APS – Via Gravina, 78, Trappeto (PA)

Referenti: Alessio Adinolfi 3202920455 e Andrea Colletti 3203252390

Beneficenza: Associazione SPIA Palermo

Luogo: Campo Sportivo S. Militello, Campo Sportivo, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

