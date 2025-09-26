Domani, sabato 27 settembre alle ore 11:30 presso il Campo Sportivo S. Militello di Trappeto si terrà la prima edizione della Arena di Softair “Città di Trappeto”, manifestazione sportiva aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.
L’evento vedrà la partecipazione delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e popolazione e trasmettere il messaggio che il rispetto reciproco non distingue tra chi porta una divisa e chi no: siamo tutti uguali nella comunità.
La giornata nasce con tre scopi fondamentali:
– Beneficenza: tutto il ricavato sarà devoluto a SPIA – Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive, da anni impegnata nel sostegno del reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale Civico di Palermo, con iniziative pratiche e di assistenza a bambini e famiglie.
– Inclusione sociale: l’incontro tra forze dell’ordine e cittadini favorisce il dialogo, abbatte le barriere e promuove la cultura del rispetto.
– Divulgazione sportiva: avvicinare giovani e famiglie al softair, sport basato su gioco di squadra, tattica, disciplina e fair play, in un contesto sicuro e controllato.
L’iniziativa è promossa dalle associazioni Sicilia Terra Mia e Comando Dragone di Partinico, con il patrocinio gratuito del Comune di Trappeto. Sono invitati tutti i cittadini e i media locali a partecipare e a dare visibilità a questo importante evento di sport e solidarietà.
Appuntamento:
Sabato 27 settembre 2025
Ore 11:30
Campo Sportivo S. Militello, Trappeto (PA)
Per informazioni:
Associazione Sicilia Terra Mia APS – Via Gravina, 78, Trappeto (PA)
Referenti: Alessio Adinolfi 3202920455 e Andrea Colletti 3203252390
Beneficenza: Associazione SPIA Palermo
Luogo: Campo Sportivo S. Militello, Campo Sportivo, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA
