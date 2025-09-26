La strada provinciale 207, importante arteria viaria del catanese, invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre . Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Trantino e al capo gabinetto Emmi, affinché si effettui al più presto un intervento risolutivo per la rimozione dei rifiuti depositati sulla SP 207 . La strada, oltre a presentare importanti danni strutturali che compromettono la sicurezza veicolare, è investita dalla presenza di rifiuti abbandonati che rappresentano un rischio concreto a carattere igienico – sanitario per la popolazione. “ Segnalando, già più volte, la drammatica condizione di questo percorso stradale, auspico un autorevole intervento, delle autorità preposte, con somma urgenza al fine di garantire la salute e la circolazione in sicurezza, di tutti i cittadini “ queste le parole del consigliere Strano .

