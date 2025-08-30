Palagonia (CT) – Oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa dei coniugi Solano uccisi in modo brutale nella loro villetta a Palagonia. Il giornalista, politologo e scrittore menenino Agrippino Castania esprime un ricordo per la speciale coppia.





“10 anni fa una coppia – afferma Agrippino Castania – di coniugi è stata uccisa in maniera orrenda a Palagonia. L’Italia tutta rimase scioccata da quel terribile omicidio. Erano persone dal cuore nobile e genitori esemplari. Mi stringo con tutto il cuore accanto ai loro familiari”.





Infine Agrippino Castania si auspica: “Spero che il governo faccia leggi severe per chi commette questi orrendi reati”.

Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.