Importante incontro istituzionale questa mattina presso il Comune di Monreale. Il Sindaco Alberto Arcidiacono ha ricevuto Toshiya Tada, Fondatore e Presidente della Olive Oil Sommelier Association of Japan (OSAJ) e del prestigioso concorso internazionale OLIVE JAPAN, arrivato in Sicilia per programmare un grande evento e congresso internazionale dedicato all’eccellenza olivicola.

All’incontro promosso dall’imprenditore siciliano Paolo Miceli, in rappresentanza dell’azienda agricola Miceli&Sensat, realtà d’eccellenza del territorio riconosciuta a livello internazionale per la qualità della sua produzione olearia.

Al centro del tavolo di lavoro, la pianificazione di un congresso di rilevanza internazionale che vedrà Monreale protagonista nel panorama mondiale dell’olio extravergine di oliva di alta qualità. Tra i temi centrali dell’assise figurano le concrete opportunità di sviluppo e crescita legate all’esportazione dell’olio d’oliva di qualità nel mercato nipponico. Inoltre, il programma comprenderà una speciale masterclass tenuta direttamente da Toshiya Tada, rivolta ai produttori per illustrare il profilo del gusto dei consumatori giapponesi e le strategie operative per adattarsi con successo al loro mercato.





Il primo cittadino Alberto Arcidiacono ha reso noto che intende coinvolgere attivamente le istituzioni regionali e, in particolare, l’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio). Un’attenzione sinergica volta a valorizzare e sostenere pienamente le tante aziende olivicole di eccellenza che operano all’interno del vasto e ricco territorio siciliano.

“È un grande onore accogliere a Monreale una personalità di rilievo internazionale come Toshiya Tada”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono. “La nostra città offre la cornice ideale per ospitare un appuntamento di tale portata. Coinvolgeremo la Regione e l’IRVO per fare squadra e garantire il pieno supporto alle nostre aziende agricole: vogliamo creare opportunità concrete di crescita ed esportazione per l’intero comparto olivicolo siciliano.”

Soddisfazione è stata espressa anche da Paolo Miceli, che ha sottolineato l’importanza dell’alleanza tra istituzioni locali, regionali, associazioni internazionali e produttori per promuovere la formazione, l’innovazione e il posizionamento dell’olio siciliano di alta qualità sui mercati esteri.

Nei prossimi mesi verranno resi noti i dettagli del programma, le date ufficiali e i relatori del congresso.

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