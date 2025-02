Al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, Graziella Migliore ha conseguito la Laurea Magistrale in Direzione Aziendale, Reporting e Controllo.

Relatrice della tesi è stata la Chiar.ma Prof.ssa Marcella Rizzo, correlatore è stato il Chiar.mo Prof. Benedetto Torrisi. Presente nel corso della seduta di laurea anche la dott.ssa Maria-Elisabetta Pogliese, in rappresentanza del progetto EbioScart Plus per l’asse della validazione.

Questo importante traguardo rappresenta il culmine di un percorso accademico che ha saputo coniugare teoria e pratica, grazie anche al suo interesse al progetto europeo EBIOSCART Plus. Un’iniziativa innovativa, EBIOSCART Plus si concentra sul trattamento e la valorizzazione degli scarti derivanti dalla produzione di fichi d’India, una risorsa agricola che, seppur abbondante, viene spesso sottovalutata. Questo progetto ha offerto a Graziella l’opportunità di integrare le sue conoscenze di gestione aziendale con le problematiche ambientali e le dinamiche di mercato legate alla sostenibilità e all’innovazione.

Il progetto EBIOSCART Plus è incentrato sullo sviluppo di soluzioni innovative per il riutilizzo degli scarti di fichi d’India, puntando sulla creazione di modelli di business sostenibili che possano trasformare questi residui in risorse preziose. In questo contesto, Graziella ha avuto modo di approfondire tematiche legate alla gestione aziendale e al controllo, con un focus particolare sul reporting e sulla pianificazione strategica per le imprese agricole e agroindustriali. La sua partecipazione attiva ha contribuito non solo all’acquisizione di competenze tecniche avanzate, ma anche alla creazione di nuove opportunità per le imprese locali, orientate sempre più verso un’economia circolare e sostenibile.

“L’esperienza nel progetto EBIOSCART Plus è stata fondamentale per la mia formazione”, ha dichiarato Graziella. “Ho avuto modo di applicare direttamente le competenze acquisite nel mio percorso di studi a un progetto concreto, che non solo affronta problematiche ambientali, ma punta a valorizzare una risorsa come gli scarti di fichi d’India, che altrimenti andrebbero sprecati. Questa è stata un’opportunità unica di crescita personale e professionale.”

Il Dipartimento di Economia e Impresa di Catania ha avuto un ruolo determinante nel supportare Graziella durante il suo percorso, mettendo a disposizione risorse didattiche avanzate e consentendole di essere parte integrante di un progetto europeo di grande impatto. La sinergia tra l’università e il mondo delle imprese, attraverso il progetto EBIOSCART Plus, ha permesso a Graziella di consolidare le sue conoscenze teoriche con esperienze pratiche, mettendola in contatto con professionisti e ricercatori di settore.

Carmelo Danzi, Innovation Broker del progetto EBIOSCART Plus, ha commentato: “Graziella ha dimostrato fin da subito una grande capacità di comprendere le dinamiche aziendali e applicarle con rigore a un settore in rapida evoluzione come quello della valorizzazione degli scarti agricoli. Il suo impegno e la sua capacità di pensare in modo innovativo hanno rappresentato un contributo prezioso per il progetto. Sono certo che questo percorso la porterà a raggiungere importanti successi nel campo del management aziendale e della sostenibilità.”

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Direzione Aziendale, Reporting e Controllo di Graziella Migliore è il risultato di un impegno costante e di una formazione che ha saputo integrare teoria, pratica e innovazione. Il progetto EBIOSCART Plus, che ha permesso a Graziella di contribuire in maniera significativa a un’iniziativa europea per la valorizzazione degli scarti di fichi d’India, è stato un’esperienza che ha arricchito non solo il suo percorso accademico, ma anche la sua prospettiva professionale, aprendo la strada a una carriera di successo nel campo della gestione aziendale e della sostenibilità.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.