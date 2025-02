La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una svolta epocale per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. Sabato 22 febbraio 2025, presso la “Fondazione Sicilia”, Palazzo Zito, Viale della Libertà 52, Palermo, si terrà un importante evento di confronto sul futuro delle infrastrutture e sulla rilevanza strategica del ponte per lo sviluppo della Sicilia e la sua connessione con i mercati globali. Il convegno sarà tenuto da professionisti del settore e persone di alto profilo tecnico, i quali intavoleranno un dibattito di alto livello sulle prospettive infrastrutturali della nostra regione.



L’evento rappresenta infatti un momento cruciale di riflessione sulle opportunità derivanti dalla costruzione del Ponte sullo Stretto e sulle sinergie strategiche con le grandi infrastrutture portuali del Sud Italia.

“Finalmente – dichiara il professore Pietro Massimo Busetta, Presidente del Centro Studi La Loggia – sembra che siamo alla fine del lungo percorso autorizzativo che riguarda il ponte sullo Stretto! Questo progetto deve rappresentare l’inizio di una vera infrastrutturazione del Sud. L’apertura verso i mercati dell’Estremo Oriente del porto di Augusta, in sinergia con quello di Gioia Tauro, segnerà una svolta storica per la Sicilia. Dopo il ponte, nulla sarà più come prima”.

“Sarà una riflessione approfondita per superare pregiudizi ingiustificati e critiche strumentali e per fare il punto sulle altre infrastrutture necessarie per il pieno sviluppo della Sicilia”, ha affermato il professore Enrico La Loggia, Presidente Onorario del Centro Studi Giuseppe La Loggia.

Programma dell’evento

Ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 – Indirizzi di saluto:

• Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, Presidente Fondazione Sicilia

• On. Prof. Avv. Enrico La Loggia, Presidente Onorario del Centro Studi Giuseppe La Loggia

Ore 10:00 – Introduzione e conclusioni a cura del Prof. Pietro Massimo Busetta, Presidente del Centro Studi Giuseppe La Loggia





Interventi principali

• On. Alessandro Aricò, Assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana

• Prof. Pietro Ciucci, Amministratore Delegato Società Stretto di Messina

• Dott. Ivo Blandina, Direttore Uniontrasporti

• Prof. Dario Lo Bosco, Presidente RFI

Interventi programmati

• On. Dalila Nesci, già Sottosegretario di Stato per la Coesione Territoriale e il Sud

• Prof. Marcello Panzarella, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana





