Il Talento Palermitano di Sara Davi (in arte Sambù) spicca a Parigi:

Un’importante opportunità internazionale si apre per la giovane artista Sara Davi

, che sul

palco è conosciuta come Sambù

. La cantante, originaria di Palermo e allieva della

SCUOLA DI CANTO MODERNO PALERMO CON NOI è TUTTA UN’ALTRA MUSICA

, è

stata selezionata per partecipare a una prestigiosa Masterclass intensiva a Parigi

,

un’iniziativa che premia l’eccellenza e il talento formatosi in Accademia.

Sara Davi (

Sambù

) farà parte di un gruppo ristretto di otto allievi che voleranno in Francia

dal 14 al 16 Novembre. A sottolineare il prestigio dell’iniziativa, sarà presente anche il

Direttore Artistico Dott. Noemi Fiotti

. Il corso sarà

tenuto dal Maestro Fabio Lazzara

,

noto per la sua collaborazione con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli e Lara

Fabian.

Il lavoro sulla preparazione di Sara Davi è stato curato dal Vocal Coach Benny Giaconia

che, insieme al Direttore Artistico Dott. Noemi Fiotti, ha visto nella Masterclass un’occasione

di crescita inestimabile per l’artista.

“La selezione di Sara Davi, in arte Sambù, in questo contesto d’élite è motivo di

grande orgoglio per la nostra Accademia e per la città di Palermo, che vede il

suo talento emergere a livello internazionale,” dichiara

il Direttore Artistico,

Dott. Noemi Fiotti

. “Per lei, esibirsi a Parigi sotto

la guida del Maestro Lazzara,e nella scuola diretta dal Maestro Grégory Vajs,

rappresenta una tappa fondamentale per la sua carriera artistica.”

Sara Davi (

Sambù

) è considerata uno dei talenti più promettenti della A

CCADEMIA DI

CANTO E MUSICA MODERNA PALERMO CON NOI è TUTTA UN’ALTRA MUSICA

. La

sua partecipazione a questo evento esclusivo sottolinea l’impegno dell’Accademia nel

promuovere i talenti sulla scena internazionale

Luogo: Parigi

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.