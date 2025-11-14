Il Talento Palermitano di Sara Davi (in arte Sambù) spicca a Parigi:
Un’importante opportunità internazionale si apre per la giovane artista Sara Davi
, che sul
palco è conosciuta come Sambù
. La cantante, originaria di Palermo e allieva della
SCUOLA DI CANTO MODERNO PALERMO CON NOI è TUTTA UN’ALTRA MUSICA
, è
stata selezionata per partecipare a una prestigiosa Masterclass intensiva a Parigi
,
un’iniziativa che premia l’eccellenza e il talento formatosi in Accademia.
Sara Davi (
Sambù
) farà parte di un gruppo ristretto di otto allievi che voleranno in Francia
dal 14 al 16 Novembre. A sottolineare il prestigio dell’iniziativa, sarà presente anche il
Direttore Artistico Dott. Noemi Fiotti
. Il corso sarà
tenuto dal Maestro Fabio Lazzara
,
noto per la sua collaborazione con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli e Lara
Fabian.
Il lavoro sulla preparazione di Sara Davi è stato curato dal Vocal Coach Benny Giaconia
che, insieme al Direttore Artistico Dott. Noemi Fiotti, ha visto nella Masterclass un’occasione
di crescita inestimabile per l’artista.
“La selezione di Sara Davi, in arte Sambù, in questo contesto d’élite è motivo di
grande orgoglio per la nostra Accademia e per la città di Palermo, che vede il
suo talento emergere a livello internazionale,” dichiara
il Direttore Artistico,
Dott. Noemi Fiotti
. “Per lei, esibirsi a Parigi sotto
la guida del Maestro Lazzara,e nella scuola diretta dal Maestro Grégory Vajs,
rappresenta una tappa fondamentale per la sua carriera artistica.”
Sara Davi (
Sambù
) è considerata uno dei talenti più promettenti della A
CCADEMIA DI
CANTO E MUSICA MODERNA PALERMO CON NOI è TUTTA UN’ALTRA MUSICA
. La
sua partecipazione a questo evento esclusivo sottolinea l’impegno dell’Accademia nel
promuovere i talenti sulla scena internazionale
Luogo: Parigi
